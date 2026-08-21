Среднощна акция: СДВР хвана моторист дрифтил на една гума с 1,08 промила

През нощта столичната полиция е проверила над 140 превозни средства, 11 водачи са санкционирани с актове за административно нарушение, съставените фишове са 55, от които 20 – за тъмни стъкла, и шест – за използване на мобилен телефон, съобщиха от Столчината дирекиця на вътрешните работи (СДВР).

Операцията е стартирала снощи в 20:00 ч. и е продължила до рано тази сутрин, участвали са сили на отделите „Пътна полиция“ и „Специализирани полицейски сили“ и сектор „Тежки пътнотранспортни престъпления и оперативно-издирвателна дейност“ при СДВР.

Полицейските автопатрули са извършили проверки за дрифтове, гонки и шум в най-невралгичните точки на столицата – Южната и Северната тангента на Околовръстния път и по булевардите „България“, „Черни връх“, „Тодор Александров“ и „Александър Малинов“.

Преди полунощ, при обход на района около бензиностанция на Околовръстния път, екип е забелязал пистов мотор, който се включил в движението с висока скорост в посока бул. „Черни връх“. Нарушителят отказал да се подчини на полицейско разпореждане и опитал да осуети проверката, като продължил движението си към ж.к. „Студентски град“. Впоследствие се ударил в паркиран на бул. „Св. Климент Охридски“ автомобил, изоставил мотоциклета и опитал да избяга, но бил последван и задържан. Оказало се, че 22-годишният младеж е неправоспособен и управлява мотора с транзитни регистрационни табели с изтекъл срок, без валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и без технически преглед. За всички тези нарушения, както и за неподчинение на полицейско разпореждане, той бил санкциониран със съответните актове.

Малко след полунощ, отново на Околовръстния път, екип на „Пътна полиция“ засякъл мотоциклет, който извършвал дрифт на една гума. В хода на проверката се установило, че 24-годишният мотоциклетист управлявал двуколесното превозно средство след употреба на алкохол – техническото средство отчело 1,08 промила. Той бил санкциониран с акт за установените нарушения.

В село Кокаляне, около 01:00 ч., екип на ОСПС спрял шумен мотоциклет. При направения тест се установило, че превозното средство не отговаря на изискванията за шум. Измерената средна стойност от три опита била 109 децибела при допустима стойност от 90 децибела. На нарушителя бил съставен и акт за изменение на конструкцията на мотора.

На един водач на МПС бил съставен акт за липса на валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Били са му отнети свидетелството за управление на МПС и свидетелството за регистрация на автомобила.