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Шестима пострадаха при катастрофа край Горно Сахране

Изпратена е въздушната линейка, движението е отклонено

21.08.2026 | 15:26 ч. Обновена: 21.08.2026 | 15:27 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шестима души поострадаха при катастрофа между два автомобила  в района на разклона за павелбанското село Горно Сахране.

Движението по Подбалканския път е ограничено поради катастрофата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Изпратен е хеликоптер за оказване на медицинска помощ.

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Инцидентът е между два леки автомобила, а сигналът е получен в 13:22 часа. 

Временно движението се осъществява през селата Горно Сахране и Долно Сахране. На място има полицейски екип.

По данни на МВР един човек е загинал, а 23 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие. 

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Тагове:

шестима ранени катастрофа Горно Сахране
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