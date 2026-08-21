Шестима пострадаха при катастрофа край Горно Сахране

Шестима души поострадаха при катастрофа между два автомобила в района на разклона за павелбанското село Горно Сахране.

Движението по Подбалканския път е ограничено поради катастрофата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Изпратен е хеликоптер за оказване на медицинска помощ.

Инцидентът е между два леки автомобила, а сигналът е получен в 13:22 часа.

Временно движението се осъществява през селата Горно Сахране и Долно Сахране. На място има полицейски екип.

По данни на МВР един човек е загинал, а 23 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие.