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Петима от загиналите при катастрофата на хеликоптер в Кения са американци

Държавният департамент на САЩ потвърди самоличността им

21.08.2026 | 08:52 ч. 7
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Държавният департамент на САЩ потвърди, че петима от седемте загинали при вчерашната катастрофа на хеликоптер в Кения са американски граждани, предаде ДПА.

По-рано Министерството на транспорта на Еквадор заяви, че един от загиналите е ръководителят на еквадорското разузнаване Мишел Сенси-Контухи, съобщи Франс прес.

Националността на седмата жертва все още не е разкрита, предаде БТА.

Според Службата за гражданска авиация на Кения чартърният „Еврокоптер“ EC130 B4 се е разбил край популярната сред туристите планина Ололокве в окръг Самбуру, северно от столицата Найроби.

Катастрофата е станала малко след излитане от природния резерват Лойсаба. Министерството на транспорта на Кения е започнало разследване на обстоятелствата около инцидента.

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