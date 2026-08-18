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Над 600 грама наркотици са иззети при полицейска операция в столичния квартал "Люлин“

39-годишен е задържан за срок от 72 часа, повдигнато му е обвинение

18.08.2026 | 15:22 ч. 2
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Служители на Девето РУ – СДВР задържаха мъж при специализирана полицейска операция по линия "Противодействие на разпространението на наркотични вещества". 

В хода на предприетите действия е извършено претърсване на адрес в столичния квартал "Люлин“. 

При процесуално-следствените действия са открити и иззети различни по вид вещества, разпределени в полиетиленови пликове и пластмасови кутии, както и шест електронни везни. 

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Задържан е 39-годишен мъж с полицейска мярка за срок до 24 часа. 

Назначената експертиза е установила, че иззетите вещества са 314 грама кокаин, 271 грама метамфетамин и 16 грама фентанил – общо 601 грама наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура. На задържания е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

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Тагове:

наркотици иззети полицейска операция Люлин
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