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Двама метнаха коктейли "Молотов" по работещо кафене в центъра на Атина

След атаката в кафенето избухнал пожар

26.08.2026 | 13:34 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли "Молотов" по работещо кафене в централния район "Агиос Пантелеймонас".

Нападението е извършено около 1:30 ч. през нощта на площад "Агиос Николаос", докато в заведението е имало служители.

По данни на свидетели, цитирани от гръцката държавна телевизия ERT, двамата се приближили до кафенето, извадили от раница две запалителни устройства и ги хвърлили към обекта.

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След атаката в кафенето избухнал пожар, но служителите успели да го ограничат с пожарогасители, преди пламъците да се разпространят.

По-късно на място пристигнали и пожарникари, които проверили помещението.

Няма данни за пострадали, пише БГНЕС.

Полицията издирва нападателите, а мотивите за атаката се разследват.

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