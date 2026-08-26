Двама метнаха коктейли "Молотов" по работещо кафене в центъра на Атина

Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли "Молотов" по работещо кафене в централния район "Агиос Пантелеймонас".
Нападението е извършено около 1:30 ч. през нощта на площад "Агиос Николаос", докато в заведението е имало служители.
По данни на свидетели, цитирани от гръцката държавна телевизия ERT, двамата се приближили до кафенето, извадили от раница две запалителни устройства и ги хвърлили към обекта.
След атаката в кафенето избухнал пожар, но служителите успели да го ограничат с пожарогасители, преди пламъците да се разпространят.
По-късно на място пристигнали и пожарникари, които проверили помещението.
Няма данни за пострадали, пише БГНЕС.
Полицията издирва нападателите, а мотивите за атаката се разследват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.