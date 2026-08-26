Президентът Володимир Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на Свободата, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна.

"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите "СпейсЕкс" и "Тесла", Съединени американски щати", се казва в документа.

През февруари тази година изпълнителният директор на "СпейсЕкс" Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система "Старлинк" от страна на Русия, очевидно са дали резултат, огбелязва Укринформ.

В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на "Старлинк" над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.

(БТА)