Какви ще са приоритетите в новия политически сезон?

Новият политически сезон се очертава като изключително интензивен и натоварен, доминиран от три ключови събития, които ще определят бъдещето на страната - президентските избори, битката за съдебната власт и Бюджет 2027.

"Надеждите да се повдигне авторитетът на НС се изпълняват. Михаела Доцова се справя добре. Приеха се доста закони, благодарение на Пеканов и другите колеги се спасиха доста средства от ПВУ. Засега Румен Радев държи здраво юздите. Можем да очакваме, че започнатото като реформи също ще се направи", каза бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов в "България сутрин".

"Очаквам динамично развитие на законодателния процес, добре работеща парламентарна група и групи. Нека дебатът да е разгорещен, защото той поражда правилни решения. Имам очаквания към тази организация, която поставя на дневен ред управленската програма, намеренията за законодателна дейност, да доведат до добър резултат", коментира председателят на Съюза на тракийските дружества у нас Красимир Премянов.

По думите му България е натрупала много проблеми и се очаква да бъдат потърсени решения за всички тях.

"Управленската програма - целите са добри, въпросът е как ще се реализират. Правителството разполага с инструменти и кадрова политика. Заявените намерения трябва да се покрият с добри изпълнения. Имаме много високо мнение за българските лекари. Въпросът е до организация и управление на здравеопазването", коментира още Премянов пред Bulgaria ON AIR.

Има области, в които нещата стоят добре, отбеляза доц. Великов.

"Фактът, че се предлага заплатите на учителите да бъдат 125% от средната работна заплата в страната, е нещо положително. Бих добавил да се помисли и за младите учени. По отношение на здравеопазването и други сфери, важни са кадровите назначения", смята бившият председател на НС.

Според Премянов трябва да се посегне върху съдържанието на учебниците.

"Трябва да се направи всичко възможно децата, които учат сега, да доведат до качествен ръст на кадрите".

Председателят на Съюза на тракийските дружества изтъкна като положително намерението да защитаваме активна външната политика.

"Важно е намерението да се излезе в икономическата област. Навсякъде имахме посолства. Имахме огромни инвестиции, защо да не запазим тази основа, на която сме градили отношенията си. Народът трябва да живее добре. Това, което ми харесва в намеренията на това управление, е, че не вземат крайни позиции. Мир и желание с Украйна и Русия да се сключи договор, с който да се обяви мирът в региона", изтъкна Премянов.

Доц. Великов от своя страна подчерта критичните бележки в управленската програма: "Водата я няма, това е пропуск. Не е ясно откъде ще дойдат инвестициите във водната инфраструктура".

Премянов отбеляза, че съдебната система е много чувствителна и нея трябва еволюционно да се правят промени.

"Очакваме да има по-балансиран бюджет, не по голям дефицит от 3%, да се запазят положителните тенденции за събиране на данъците, да видим политиките които се обещават", допълни от своя страна доц. Великов.

Колкото повече кандидати с качества има, толкова по-добре за президентската кампания, заяви още той.