Двама шофьори на камиони хванати пияни за една сутрин

Двама шофьори на товарни автомобили са били задържани във Великотърновско, след като при проверки са отчетени над 1,3 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Първият случай е от около 9:00 ч. във Велико Търново. Полицаи спрели товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител.

Тестът с дрегер отчел 1,52 промила алкохол. Мъжът е отказал да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.

Същата сутрин в Прохода на Републиката е проверен друг товарен автомобил с полуремарке, управляван от 38-годишен мъж от Пещера.

При него дрегерът отчел 1,34 промила алкохол.

Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и също е задържан за срок до 24 часа.

По двата случая са започнати производства, пише БТА.