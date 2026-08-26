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Двама шофьори на камиони хванати пияни за една сутрин

Единият бил с 1,52 промила, а другият с 1,34 промила

26.08.2026 | 13:17 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама шофьори на товарни автомобили са били задържани във Великотърновско, след като при проверки са отчетени над 1,3 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Първият случай е от около 9:00 ч. във Велико Търново. Полицаи спрели товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител.

Тестът с дрегер отчел 1,52 промила алкохол. Мъжът е отказал да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.

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Същата сутрин в Прохода на Републиката е проверен друг товарен автомобил с полуремарке, управляван от 38-годишен мъж от Пещера.

При него дрегерът отчел 1,34 промила алкохол.

Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и също е задържан за срок до 24 часа.

По двата случая са започнати производства, пише БТА.

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