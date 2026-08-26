Товарен автомобил блъсна и уби пешеходка на зелен светофар във Варна

Пешеходка е загинала при тежък пътен инцидент във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 11:20 ч. на бул. "Трети март".

По първоначални данни товарен автомобил е извършвал ляв завой от булеварда към ул. "Константин Фружин", когато е блъснал жена, пресичаща на зелен сигнал на светофара.

Пешеходката е починала вследствие на удара. Към момента самоличността ѝ все още не е установена.

Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

Разследването на инцидента продължава, пише БТА.