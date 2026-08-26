Товарен автомобил блъсна и уби пешеходка на зелен светофар във Варна

Пешеходка е загинала при тежък пътен инцидент във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Катастрофата е станала около 11:20 ч. на бул. "Трети март".
По първоначални данни товарен автомобил е извършвал ляв завой от булеварда към ул. "Константин Фружин", когато е блъснал жена, пресичаща на зелен сигнал на светофара.
Пешеходката е починала вследствие на удара. Към момента самоличността ѝ все още не е установена.
Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.
Разследването на инцидента продължава, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.