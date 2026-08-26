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Товарен автомобил блъсна и уби пешеходка на зелен светофар във Варна

Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни

26.08.2026 | 13:50 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пешеходка е загинала при тежък пътен инцидент във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 11:20 ч. на бул. "Трети март".

По първоначални данни товарен автомобил е извършвал ляв завой от булеварда към ул. "Константин Фружин", когато е блъснал жена, пресичаща на зелен сигнал на светофара.

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Пешеходката е починала вследствие на удара. Към момента самоличността ѝ все още не е установена.

Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

Разследването на инцидента продължава, пише БТА.

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