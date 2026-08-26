Бивши полицаи от Плевен получиха по 7 г. затвор, откраднали веществени доказателства в големи размери

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) трима бивши служители на полицията в Плевен са окончателно осъдени за извършена от тях кражба на тютюневи изделия в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение. Наложени са им наказания от по седем години „лишаване от свобода“ за всеки от тях при първоначален „строг“ режим.

Единият от тях е заемал длъжността „началник“ на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Плевен, вторият е бил младши автоконтрольор към сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР-Плевен, а третият е бил началник на 02 РУ на МВР-Плевен и временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР-Плевен.

Те са осъдени за кражбата на 382 134 броя кутии цигари от различни марки, представляващи веществени доказателства по досъдебно производство, всичките на обща стойност 2 364 251,95 лв.

Разследването първоначално е водено в Окръжна прокуратура – Плевен, като с постановление на главния прокурор ръководството на разследването е възложено на Софийска градска прокуратура.

Съдебното производство на първа инстанция е приключило в Окръжен съд – Плевен с осъдителна присъда от 10 години „лишаване от свобода“ за всеки от подсъдимите, след което е продължило на въззивна инстанция пред Великотърновския апелативен съд, където присъдите на тримата са намалени на седем години.

С окончателен съдебен акт на Върховния касационен съд от 14 август т.г. присъдата на Великотърновския апелативен съд е потвърдена.