Кучето Атлас откри близо 300 кг марихуана в ТИР, влизащ в Турция от България

Турските митничари на ГКПП Хамзабейли/Лесово при границата с България са заловили пратка от близо 300 кг марихуана при опит да бъде внесена нелегално в Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на съобщение на валийството на Одрин.

Екипи на Службата за разузнаване и охрана на митниците към Министерството на търговията в рамките на системата за оценка на риска са предприели проверка на товарен автомобил ТИР, пристигнал откъм пункта Лесово.

На скенера, рентгеновата уредба за контрол на моторни превозни средства и стоки, е отчетено наличието на нерегистриран товар.

В последвалата щателна проверка на ТИР-а екипите са включили и кучето Атлас, обучено за търсене и откриване на наркотици, оръжия и други опасни вещества.

Наркотичната пратка с тегло 287 кг и 910 г е била разпределена в 255 пакета, укрити на различни места в товарния автомобил.

Задържан е шофьорът на ТИР-а, чиято националност не се съобщава.

Републиканската прокуратура в Одрин е започнала разследване на случая.

От 2008 г. в митническата администрация на Турция е въведена електронна система за контрол на търговията на базата на риска TAREKS (Risk-Based Trade Control System), поддържана от Министерството на търговията на Турция.

(Специално за БТА от Нахиде Дениз)