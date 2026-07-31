Петър Витанов хвали ПБ за първите три месеца, било само началото

Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Искам, обаче, да благодаря на всички народни представители от „Прогресивна България“ – повечето от вас се озовахте на ново и взискателно поприще, но компенсирахте липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация, заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов, който прочете декларация от парламентарната трибуна.

"Вие бяхте подложени на голям натиск, критики и провокации. Наложи се бързо да осъзнаете, че сградата на парламента не е обикновено работно място, а арена на политически битки. Депутатите от ПГ на ПБ нямаха време да се колебаят, допускаха грешки, напасваха се в движение и се опознаваха в процеса на работа. Но ви уверявам – научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде, добави Витанов.

По думите му управляващото мнозинство е започнало да спазва обещанията, дадени по време на предизборната кампания, още от първия ден.

"Приехме Закона за съдебната власт, с което открихме процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат, а днес вече имаме правила за избор и на новите членове на съвета от парламентарната квота", отбеляза той и посочи, че от опозицията зависи да има нов главен прокурор до края на тази година, като напомни, че са нужни 160 гласа.

Витанов подчерта, че ако опозицията откаже, това ще е поредно доказателство, че някои партии съществуват, само за да злоупотребят с доверието на избирателите.

"Преди дни приехме възможния Закон за държавния бюджет – той е реалистичен, с дефицит от 5,7% от БВП и минимална работна заплата от 620 евро. Той гарантира финансовата стабилност на държавата и осигурява някакъв ресурс за социалните политики. Всичко това, въпреки завещания скрит дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от "Продължаваме промяната", заяви той.

Витанов изтъкна още, че парламентът прие всички законови промени, необходими за изпълнение на реформите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

"Те бяха забавени с години. Сред приетите промени са ключовите антикорупционни закони, създаването на нова политически независима антикорупционна комисия, усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор", каза той и уточни, че с тези решения България ангажиментите си към Европа и отключва милиарди евро по ПВУ.

Витанов обърна внимание, че „Прогресивна България“ върна машинното гласуване с промените в Изборния кодекс, което определи като още една крачка към мечтания край на купения и контролиран вот.

"Върнахме справедливостта за всички българи зад граница, като отпадна ограничението за секциите в държавите извън Европейския съюз. След грозните 30-секундни заседания на предходния парламент и лобистките решения, свързани с особения управител на "Лукойл", Конституционният съд се произнесе, че тези решения на предишното правителство са грешни. Поправихме и тях. Приехме законови промени, които дават възможност на държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност по отношение на дружествата за търговия с нефт и нефтопродукти. С този акт възстановяваме държавния контрол върху ключови енергийни дружества. Замразихме депутатските заплати, намалихме партийните субсидии и предоставихме правото на опозицията да оглави парламентарни комисии", добави председателят на парламентарната група на ПБ.