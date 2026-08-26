Правителството ще въвежда блокови цени на тока: Ще паднат ли сметките?

Правителството предлага нов модел на сметките за ток на домакинствата с въвеждането на блокови цени на електроенергията.

"Има примери от други европейски държави, които са въвели блоковите цени. В Румъния до определена консумация се плаща по-ниска цена и след този праг се плаща значително по-висока цена. В Унгария първоначалната консумация е на по-ниска цена и всеки следващ киловатчас е на по-висока цена. Това може да се изчислява от самия доставчик", обясни енергийният икономист Констанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията в "България сутрин".

Според нея, когато системата се приложи към всички домакинства, дори тези без социални проблеми, биха плащали малки сметки.

"Става дума за субсидиране, това трябва да се плати като разлика. Става дума за цена под пазарната за определени домакинства. Трябва да се подходи умно и да се помогне най-много на тези, които имат нужда", подчерта Рангелова пред Bulgaria ON AIR.

Няма яснота как ще бъдат определяни праговете. Голям въпрос е дали семейството се отоплява на електричество, или на газ, стана ясно още от думите ѝ.

"Големият проблем със сметките за ток са зимните сметки. Има други адекватни варианти, които биха облекчили домакинствата - разсрочено плащане на зимните сметки; помощ за инвестиция в енергийна ефективност", посочи Констанца Рангелова.

Тя е на мнение, че само консумацията като количество не е добър критерий за определяне на енергийната бедност.

Трябва да има фирми, които да помагат на семействата да изчисляват какви спестявания биха могли да имат, да има финансови инструменти за инвестиции в енергийна ефективност, смята Рангелова.

Трябва да намалим излишната консумация и да направим по-добра изолация, както и да използваме енергийно ефективни уреди, изтъкна тя.

Според експерта няма риск от спиране на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав, но може да бъде намален износът на енергия с 2-3%.

"В момента слънчевите батерии в България са достатъчни да абсорбират половината от слънчевата енергия в слънчевите месеци. Другата половина, около 4-5 часа, я консумираме вечерта. Батериите биха могли да покрият нуждите и през нощта, ако постепенно се разреждат", обясни Рангелова.

Тя подчерта, че имаме достатъчно батерии, за да направим соларната енергия базова мощност. Батериите изравняват мощностите и я превръщат в базова.

"Това с батериите се случи, защото се събраха много подходящи фактори. Те не бяха инсталирани под формата на дългосрочна стратегия", заключи Рангелова.