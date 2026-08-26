Учейки се от Украйна: американски военни медици се крият под земята заради дроновете

Медиците от Военновъздушните сили на САЩ се обучават как да лекуват и евакуират пациенти в ситуации, в които дроновете застрашават операциите по оказване на медицинска помощ на терен и болниците, като се сблъскват с нова заплаха, за която традиционното им медицинско обучение не ги е подготвило.

"Дроновете представляват съвсем реална заплаха, а нашите военномедици не са подготвени чрез обичайното си медицинско обучение да се справят с тези безпилотни летателни апарати', заяви във военен пресрелиз майор Сара Блакторн, медицински планиращ офицер от Военновъздушните сили, участваща в обучението. "Разработихме учение за имунизация срещу стреса от дронове, с което тествахме как биха могли да евакуират полева болница."

По време на учението „Northern Strike“ в Мичиган този месец медицински лица от активната служба във ВВС и Националната гвардия се сблъскаха със симулирана атака с дронове срещу полева болница, пише BI.

Войниците опънаха мрежи срещу дронове – често използвано средство на украинските бойни полета – и използваха стрелба с леко стрелково оръжие, за да се противопоставят на безпилотните летателни апарати. Те използваха безпилотен наземен робот, за да инспектират свалените вражески дронове, след което преместиха пациентите в подземно медицинско съоръжение, придвижвайки се под мрежите срещу дронове за защита по пътя.

В близост до фронтовите линии в Украйна често могат да се видят мрежи срещу дронове,

покриващи маршрутите за снабдяване, войските преместват подземно поддържащата инфраструктура, като полевите болници, а безпилотните наземни превозни средства стават все по-често срещани при опасни медицински и логистични операции.

Преодоляването на дроновете остава предизвикателство. Тези, които пробиват защитите за електронна война, могат да принудят войските да се борят с тях с малко повече от ловна пушка, а решенията за противодействие на тези заплахи в масов мащаб са ограничени.

Плановиците на обучението в САЩ се опитаха да възпроизведат някои от условията, с които се сблъскват медицинските екипи в Украйна. Американските медици са работили от подземен бункер от епохата на Студената война, предназначен да имитира укрепените обекти, които украинските медицински екипи често използват, каза Блекторн.

В Украйна медицинските обекти са мишени на въздушни дронове, което прави палатките или други незащитени обекти уязвими. Укрепените или подземните съоръжения обаче създават свои собствени трудности, тъй като медицинските екипи са принудени да се справят с ограничено електрозахранване и осветление, сътресения от близки експлозии, ограничени запаси и логистични вериги, затруднени от атаките с дронове.

Неотдавнашното учение отразява значителна промяна спрямо вида медицински операции, с които американските въоръжени сили свикнаха през двете десетилетия на война в Ирак и Афганистан.

Американските военни медици отдавна са обучени да действат редом с други войски. Медиците от Военноморските сили, например, отдавна се сражават редом с пехотните взводове на Морската пехота. Въпреки това по-голямата част от военната медицинска система прекара "Глобалната война срещу тероризма", като действаше при коренно различни условия. Ранените войници обикновено бързо се евакуираха от бойните полета към медицински съоръжения в големи бази, укрепени срещу обстрел и взривове от импровизирани взривни устройства.

В бъдеща битка срещу противник, разполагащ с дронове, такава евакуация може да не е възможна. Запасите от евтини дронове биха могли да застрашат не само войниците, воюващи на фронтовата линия, но и медицинските екипи, лечебните заведения, както и маршрутите за снабдяване и евакуация.