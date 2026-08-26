Костадинов: „Възраждане“ е единствената последователна опозиция в този парламент

В този парламент единствената последователна опозиция е "Възраждане", каза лидерът на "Взърждане" Костадин Костадинов от трибуната на Народното събрание в декларация.

Слушахме декларации, в които една част от партиите се разграничават от управляващата партия, каза Костадинов. Той направи сравнение с резултатите от гласуванията в зала и обобщи, че за три месеца и половина с управляващите от "Прогресивна България" в 70% от случаите са гласували и ДПС, в 62% са гласували ГЕРБ, в 61% - "Демократична България", а в 51% има съвпадение на гласувания с "Продължаваме промяната". "Възраждане" има съвпадане с гласуванията едва в 39%, заяви Костадинов. Когато цифрите и фактите говорят и боговете мълчат, каза той.

Костадин Костадинов каза, че функцията на "Възраждане" в този парламент като най-малка политическа сила няма как да бъде да определя начина, по който се развива държавата. Според него обаче партията може да покаже грешките и недъзите, които извършва това управление в последователната евроатлантическа линия. Във връзка с икономическото развитие, заложено в управленската програма на правителството, Костадинов направи сравнение, на база данни от Националния статистически институт", на производството в държавата в последните 30 години - за период от 1988 г. до 2018 г. Той направи извода, че това е период на разруха с драстичен спад или изобщо липса на производство на - мотокари, хладилници, цветни телевизори, телефонни апарати, платове, месо, плодове и зеленчуци, мляко.

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Лидерът на "Възраждане" заяви, че в управленската програма на правителството има само общи приказки, изключително притеснителни, на фона на това, което виждаме като катастрофална ситуация в държавата, която губи своя суверенитет и която се е превърнала, според него, във фикция- държавата съществува по инерция. По думите на Костадинов България изпълнява заръките на Европейския съюз, според които страната трябва да изпълни всичко като закриване на много сектори на икономиката, което всъщност води до упадък.

Костадинов увери, че "Възраждане", не само в този политически сезон, но и в всички останали, ще продължава да дава своите предложения, да изобличава недъзите, да посочва престъпленията и да се бори "да се отворят очите" на мнозинството от българския народ. Партията ще се бори България да бъде такава, каквато са я виждали нашите предшественици - силна, свободна, независима и богата държава, каквато е била не веднъж, каза Костадинов. Той подчерта, че не иска нещо, което не се е случвало. Нашата мисия е да продължим да се борим, декларира Костадин Костадинов от парламентарната трибуна.