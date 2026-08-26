Кунчев: Не мога да наблюдавам безразлично разпада на системата

Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъэможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването и. Това написа във фейсбук подалия оставка главен държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

Той се аргументира и с факта, че оповестява целият текст на молбата за освобождаване, за да няма излишни спекулции.

Редица планирани действия ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите на здравните инспекции. Това са част от мотивите за подаденото заявление за напускане

Благодаря Ви колеги за съвместната дейност! Горе главите - работете упорито и съвестно, не позволявайте на никого да Ви унижава, Вие работите за България!, заявява още Кунчев.

Ето и пълният текст на заявление до министър-председателя за освобождаването му:

"Моля да бъда освободен от заеманата длъжност поради навършване на пенсионна възраст и несъгласие с подготвяната от Министерство на здравеопазването реформа в структурите на общественото здраве. Прилагам Заявлението за това, съгласно член 326 от Кодекса на труда.

Причините за несъгласието си мога да посоча в редица планирани действия, които ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите, работещи в тази сфера. Могат да се посочат редица спорни и неясни направления в подготвяната промяна, но ще акцентирам само на тези с национална значимост като:

Защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно със система, която до момента работи относително стабилно, показала е ефективност и надеждна работа дори при извънредни обстоятелства като пандемия, бежанска криза, заплаха от внос на особено опасни инфекции, национални епидемии и др. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми като голям дял на заплащания „от джоба“ на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към „реформиране“ на системата на РЗИ.

По какъв начин планираната централизация ще подобри дейността на РЗИ и Националните центрове в областта на общественото здраве. Отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни, извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. Един бъдещ директор на териториална дирекция, който не е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и няма правомощията присъщи на директор на сегашна РЗИ няма да има възможност за бърза, оперативна и самостоятелна работа и ще се превърне в трансмисия на проблеми и искания към централната власт в лицето на МЗ. Министерството към момента няма кадрова и административна готовност да поеме тази функция, а дори да я изгради с времето, това ще изисква значителни кадрови и финансови ресурси.

Простата сметка показва, че евентуалните плюсове от съкращаване на административен персонал при централизацията всъщност могат да доведат до сериозен допълнителен разход за изграждане на централно координиращо звено, както и за извършването на редица регистрации, сертифицирания и акредитации на различни дейности, най-вече на лабораторни такива на десетки действащи към момента лаборатории. По данни на директора само на Националния център по радиология и радиационна защита тези разходи само за техните лаборатории биха достигнали близо 600 хиляди евро и значително време, особено при необходимото международно сертифициране.

В заключение мога да посоча, че като игнорираме много други по-несъществени негативни последици от промените, се очертават две с особено значение и дългосрочно отражение върху дейността на системата на общественото здраве и националната сигурност:

1. Силно затрудняване оперативната дейност на РЗИ при планиране и изпълнение на дейности при извънредни ситуации, забавяне и бюрократизиране на дейността.

2. Сериозно затрудняване на дейностите при възникване на радиационна заплаха и защита на населението при радиационно замърсяване от всякакъв характер – при промишлени аварии, трансгранични замърсявания, медицинско облъчване на персонал и пациенти и др.

Ако основната цел на предвидената реформа е спестяване на средства от съкращаване на разходите, то това можеше да стане бързо и с най-малки рискове ако се постави конкретна задача на ръководителите на звена какъв брой длъжности трябва да съкратят – в системата на РЗИ и трите национални центрове и към момента има над 230 незаети бройки, познавайки дейността и спецификите на региона си – те щяха да го направят с най-малко загуби и затруднения за ежедневната дейност.

При стартиране на сериозна и всеобхватна реформа беше правилно тя да се обсъди с всички участници в засегнатите структури, да се опитаме да обясним целите и подходите и да приобщим всички – и ръководители и служители към нея. Няма нужда да превръщаме ръководителите във врагове, а работещите в уплашени служители, очакващи неясни промени и демотивирани в работата си. Успешна реформа е тази, която е осъзнато приета от максимално възможен брой участници.

Уважаеми г-н Радев,

За да избегна каквато и да е съмнение в користност или лични отношения, декларирам:

• Не желая никакви постове, административно развитие или финансова облага. Достигнал съм в кариерата си най-високото ниво на компетентност в своята област и не целя никакви лични облаги.

• Не съм в лоши професионални и човешки отношения с настоящия министър на здравеопазването. Нещо повече – считам персоналните и качества за много добри – интелигентна, мотивирана и изключително работоспособна. За съжаление, когато на човек с такива качества се постави грешна задача, то резултатите ще бъдат катастрофални.

Искрено съжалявам, че дългият ми професионален път – 42 години само в системата на общественото здраве, трябва да завърши по този начин, но не мога да наблюдавам безразлично разпадът на една толкова важна за страната система, подложена на ненужна и вредна „реформа“, целите на която можеше да бъдат постигнати по-много по-бърз и безболезнен начин."