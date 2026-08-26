Военният министър: Дроновете по Черноморието не носят боеприпаси

Всички дронове и останки от безпилотни апарати, открити до момента по българското Черноморие, са без бойни припаси. Повечето са руски, но сред тях има и украински, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БГНЕС.

По думите му става въпрос основно за разузнавателни дронове и дронове-примамки, които сами по себе си не представляват непосредствена опасност.

Въпреки това Стоянов предупреди хората да не се приближават до подобни обекти, ако ги открият на плажа.

"Това по никакъв начин не бива да успокоява българските граждани. Там, където видят такъв дрон, който изплува на плажа, задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове", заяви той.

Все повече останки достигат българския бряг

Специализирани формирования обследват намерените обекти, но по думите на министъра екипите няма как да бъдат едновременно на няколко места.

"Просто се налага да поизчакат да се приключи с едното мероприятие, за да се отиде на другото", обясни Стоянов.

Той предупреди, че появата на подобни останки по българското крайбрежие вероятно ще продължи.

Причината е интензивността на военните действия в района на Одеса и Измаил през последните дни. Морските течения пренасят части от унищожени или паднали безпилотни апарати към българския бряг.

"Хубавото е, че няма боеприпаси по тях. Това е, което сме констатирали. Ако ме питате като държавна принадлежност - основно са руски", каза министърът и уточни, че има и украински.

При някои от находките произходът не може да бъде определен, тъй като са открити само отделни части от крило или опашка.

"Това е нормален процес, който не трябва да изненадва никого - войната е близко до нас и това са последиците", заяви Стоянов.

Няма отговор от Украйна за дрона край Кардам

Министърът коментира и разследването на дрона, който падна край Кардам.

По думите му към момента Министерството на отбраната не е получило отговор от украинската страна.

Случаят се намира под юрисдикцията на Военната прокуратура в Сливен, която може да разполага с допълнителна информация.

Стоянов направи и разграничение между случая край Кардам и останките, които изплуват по плажовете.

По думите му намерените по Черноморието части не трябва да бъдат разглеждани като дронове, навлезли в българското въздушно пространство.

"Те просто са довлечени от морското пространство", подчерта министърът.

Стоянов: "Стена от дронове" не съществува

Военният министър коментира скептично и европейската инициатива за т.нар. "стена от дронове".

"Ако някой може да обясни какво е стена от дронове, нека да обясни", заяви той.

Според Стоянов подобна система в буквалния смисъл не съществува и практически няма как цялата граница на България да бъде покрита с антидрон системи.

Той посочи, че подобни средства имат ограничен радиус на действие и защитата трябва да бъде разглеждана по сходен начин с противовъздушната отбрана.

"Представяте ли си как цяла България трябва да бъде опасана, цялата ни граница с такива дронове? Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана и ние това и правим в момента", заяви Стоянов.