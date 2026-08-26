МОСВ засилва мониторинга на Дунав заради маловодието

МОСВ засилва мониторинга на водите на река Дунав заради продължаващото маловодие.

Още в началото на установеното понижено ниво на река Дунав започна проследяването на качеството на водите в българския участък на реката и на свързаните с нея подземни води.

Басейновата дирекция "Дунавски район" (БДДР) – Плевен извърши преглед и анализ на наличните данни от регулярния мониторинг на повърхностните и подземните води. Анализирани са и резултатите за 2026 г. до края на юли от транснационалната мониторингова мрежа на Дунав.

Проби са изследвани в пет пункта – при с. Ново село, преди вливането на р. Искър при с. Байкал, след Свищов, преди Русе и при пристанището в Силистра. Резултатите не показват нехарактерни отклонения от нормите за добро състояние на водите, съобщават от МОСВ.

Независимо че първоначалният анализ не показа влошаване на качеството на водите, МОСВ и Басейнова дирекция "Дунавски район" предприемат допълнителни превантивни действия, като се разширява обхватът на наблюдението.

Разработени са две програми за проучвателен мониторинг – на повърхностните води на Дунав и на подземните води, които имат хидравлична връзка с реката.

Така ще бъдат проследени и допълнителни потенциални източници на влияние и ще се осигури по-пълна оценка на състоянието на водите в условията на продължаващо маловодие.

Програмата за Дунав обхваща петте пункта от транснационалната мрежа, както и допълнителни пунктове, избрани с оглед на значимите зауствания и местоположението на съоръженията за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване.

В програмата за подземните води са включени водовземни съоръжения, които черпят вода от кватернерните алувиални водоносни хоризонти в Дунавските низини.

Разработените програми ще бъдат изпълнени от Изпълнителната агенция по околна среда. Предвидено е двукратно пробовземане – първото в периода от 26 август до 3 септември 2026 г., а второто – от 14 до 23 септември 2026 г.

След получаване на резултатите БДДР ще изготви цялостен анализ и ще информира своевременно за текущото състояние на водите.