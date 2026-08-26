Портмонетата и картите отпадат като аксесоар, хартията ще изчезне до 10 г.?

Портмонетата и картодържателите отпадат рязко като аксесоар, тъй като повечето плащания се извършват с телефон и търсенето на тези продукти намалява. Но се увеличава търсенето на чанти. Хартията ще изчезне напълно като материал до десет години, както и дисковете и плочите. Това прогнозира Юлиян Кирилов, дизайнер и управител на фирма за аксесоари, в предаването Made in Green по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

В момента съществува мания по комиксите и те ще се задържат в следващите пет-шест години, но до десет години няма да остане почти нищо на твърд хартиен или пластмасов носител, тъй като всичко ще се премести в интернет, убеден е Кирилов.

Той си дал за първи път сметка, че от отпадъците може да се създаде нов продукт преди 20 години, когато видял подобни аксесоари на панаир в Берселона. След като се върнал в България, започнал да произвежда малки калъфи и портмонета от стари билборди, опаковки, вестници и комикси и бизнесът му потръгнал.

Интерес към продуктите има както от българи, така и от чужденци. Интерес за чужденците представляват българските текстове и комикси от времето на социализма, тъй като са на кирилица.

„За българите е по-забавно да имат аксесоари с готически надписи от 30-те години на миналия век, както и такива с японски йероглифи, комикси от 60-те години на миналия век.“

Модерно е да се правят аксесоари от стари винили, включително чанти, чинии, подложки за бира. Интересни аксесоари се получават и от стари опаковки на шоколади.

С времето българските потребители са се научили да ценат устойчивите продукти, тъй като вече пътуват много в чужбина и виждат, че там почти всичко се използва повторно, казва Кирилов.

Той е избрал нишата на чантите и портмонетата, други дизайнери правят бижута от отпадъчни материали, в някои къщи се използват европалети.

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