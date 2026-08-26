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Две деца подпалиха къщичката на Баба Яга в Кюстендил

Със семействата им е проведена беседа

26.08.2026 | 20:48 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Две непълнолетни момчета са запалили декоративния дървен комин на къщичката на Баба Яга в местността Хисарлъка в Кюстендил, съобщиха от Областната дирекция на МВР за БТА.

По данни на полицията децата използвали запалка, за да подпалят дървената конструкция.

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Преминаващ наблизо човек забелязал разгарящия се огън и успял да го потуши, преди пламъците да нанесат по-сериозни щети.

Със семействата на двете момчета е проведена беседа.

По случая е образувано досъдебно производство за повреждане на чужда собственост, а прокуратурата е уведомена.

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