Трогателна история от АМ "Тракия": 10-годишно дете се опитвало да смени спуканата гума на баба си

Очевидци, работещи в сервиз за гуми, разказаха в социалните мрежи трогателна история, разиграла се на АМ "Тракия". 10-годишно дете се е опитвало да смени само спукана гума, докато е на път само със своята баба.

Ето и цялата публикация без редакторска намеса:

Това едва 10-годишно момче е герой! Днес, докато се прибирахме след извършен ремонт на АМ "Тракия“, забелязахме нещо, което няма как да подминем.

Край пътя, при натоварено движение, едно момче беше с баба си до автомобил със спукана гума. А момчето — едва на 10 години — се мъчеше с ключа за гуми и правеше всичко възможно да помогне.

Бяхме в насрещното платно. В момента, в който го видяхме, обърнахме буса, върнахме се и спряхме при тях.

Момчето ни погледна и каза:

"Добре че спряхте да ни помогнете.“

А аз му отговорих:

"Аз спрях заради теб. Браво, моето момче!“

Започнахме да сменяме гумата. След като приключихме, малкият ме погледна и попита: "Ти май си гумаджия?“

Казах му да погледне в буса. Когато видя цялото оборудване на мобилния сервиз, всичко му стана ясно.

Подадох му ръка и му казах: "Дай да ти стисна ръката. От теб ще стане голям човек. Огромно браво!“

Бабата искаше да ни плати. Отказахме. Не спряхме за пари. Спряхме от сърце.

Спряхме заради хъса на едно 10-годишно дете, което вместо да стои отстрани и да чака някой да реши проблема, беше хванало ключа и се опитваше да помогне на баба си. И съм почти сигурен, че ако не бяхме спрели, това момче щеше да продължи, докато не успее.

Такива деца заслужават да бъдат похвалени.

Защото човек не става голям, когато порасне. Става голям, когато още от малък носи в себе си отговорност, смелост и желание да помогне на близките си.

Браво, момче! Продължавай все така!

За нас тази снимка струва повече от всякакво заплащане.