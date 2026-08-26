Театър "София" ще отбележи своята 60-а годишнина с ново заглавие

През новия сезон театър "София" ще отбележи своята 60-а годишнина. Новото заглавие в репертоара му е постановката "Уроци" от Чарлс Еверед с режисьор Надя Панчева. Едно от главните действащи лица е актрисата Елеонора Иванова.

"Ще зададем някои въпроси. Това е много красив човешки текст. Действието се развива в театрално студио, където моята героиня отива да се научи да бъде по-добра актриса. Много скоро уроците се превръщат в житейски", разкри тя в студиото на "България сутрин".

"Целият екип се сблъскахме с този текст, който е близък до нас. Оказа се, че когато боравиш с толкова лични и дори болезнени теми, ровиш на места, от които не знаеш какво точно ще излезе", сподели още актрисата пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ режисьорът Надя Панчева им е позволила да експериментират, което е направило процеса много приятен и вдъхновен.

"Свирим на музикални инструменти, това беше много трудно. Опитваме да го играем, че се получава. Позволихме си импровизации. Надя много ни поощряваше и контролираше, но след като сме опитали", посочи Иванова.

Според нея учителите са ментори, които не те учат само на професията, а как да присъстваш в нея.

"Страхотно се сработихме с Михаил Милчев. Няма как да не се разголиш, когато става въпрос за толкова лични преживявания. Много бързо се сближихме, щастие е да работя с него. Той е изключителен актьор", подчерта актрисата.

Премиерата на "Уроци" ще се състои на 17 септември. Ще се играе още на 18, 19 и 30 септември.

На 12 септември в Пловдив ще бъде първата ни сцена с публика, отбеляза Иванова.