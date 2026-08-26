Почина звездата от The Rocky Horror Picture Show Тим Къри

Тим Къри, който стана известен през 70-те години като екстравагантната звезда на пародията на филмите на ужасите The Rocky Horror Picture Show и екранизацията му "Шоуто на Роки Хорър", е починал във вторник в Лос Анджелис, съобщава Variety. Той беше на 80 години.

Причината за смъртта все още не е ясна, въпреки че Къри е страдал от няколко здравословни проблема, след като е претърпял тежък инсулт през 2012 г.

Въпреки че многостранният английски актьор, певец и озвучител е спечелил награда "Еми" и награди "Тони" и "Оливие" за редица други роли, кариерата на Къри е определена от неговия злобен д-р Франк Н. Фъртър, 4сладкият травестит от транссексуална Трансилвания" в лявоцентристката музикална комедия на композитора, драматурга и актьора Ричард О'Брайън.

Той влезе в обувките на героя на сцената в Лондон за режисьора Джим Шарман, представил го е в кината в Лос Анджелис и Ню Йорк и го е пренесъл на екрана във филма на Шарман от 1975 г., който първоначално се проваля, но намира нов живот като култов филм години по-късно. Подобно на Борис Карлоф и Бела Лугоши, чиито съответни роли като чудовището на Виктор Франкенщайн и Дракула в филмите на ужасите на Universal от 30-те години - които вдъхновяват "Роки Хорър" - циментират своите филмови образи, профилът на Къри е завинаги гравиран от изпълнението му като скандалния, облечен в бюстие луд учен.

"Изглеждаше като нещо, което ще премине", каза Къри за ролята в телевизионно интервю през 1975 г. в Лондон. Той добави пророчески: "Колебаех се, че ако проработи, може да е труден образ, от който никога да не се отърся. Но всъщност често съм си мислил, че нищо не си струва да се прави, освен ако не поемаш риск."

Британската звезда започва кариерата си на сцената в Уест Енд, участвайки в оригиналната лондонска продукция на "Коса" през 1968 г., след като учи в университета в Бирмингам. Но според актьора той е излъгал за собствения си опит, за да получи участие в шоуто.

"Когато го попитали дали има професионален опит и карта за акционерно участие, Тим излъгал и за двете", пише на уебсайта му. "Докато продуцентите разбрали истината, те били достатъчно впечатлени от таланта и присъствието му, за да го спонсорират за членството му в синдиката."

Той се връща на сцената отново и отново през кариерата си, играейки пред публика както в Лондон, така и в Ню Йорк. През 2004 г. той дебютира в ролята на крал Артур в "Спамалот" на Бродуей. През живота си е номиниран три пъти за наградата "Тони" и два пъти за наградата "Лорънс Оливие" за работата си в театъра.

По-късните екранни роли на Къри включват ролите на Рустър Ханиган в "Ани" от 1982 г. заедно с Карол Бърнет и Бернадет Питърс, ролята на иконома Уодсуърт в култовата класика "Clue" от 1985 г. и ролята на Лонг Джон Силвър в "Островът на съкровищата на Мъпетите" от 1996 г.

През 2020 г. той и Бърнет се събраха отново, за да обсъдят зловещите си герои в "Ани" в разговор за Forbes.

"Рустър беше мошеник и хората обичат такъв тип герои4, обясни Къри. „4ой беше много забавен. Подхождах към това по свой начин, но тримата бяхме много близки. Бяхме като Тримата мускетари. Карол, разбира се, е легенда и вероятно най-смешната жена на света."

Къри също се появява широко по телевизията, включително в ролята на зловещия клоун Пениуайз в "То" на Стивън Кинг, минисериал от 1990 г., адаптация на класическия роман на ужасите. Той е бил и изключителен актьор в озвучаването, печелейки награда "Еми" през 1991 г. за работата си по "Питър Пан и пиратите". Озвучаването на Къри включва и десетки аудиокниги, а също така е издал три музикални албума: "Read My Lips" от 1978 г., "Fearless" от 1979 г. и "Simplicity" от 1981 г.

През 2012 г. Къри претърпява тежък инсулт и оттогава използва инвалидна количка. Къри, който никога не се е женил и няма деца, тогава се оттегля от актьорската си кариера, като се фокусира върху проекти за озвучаване.

През 2016 г. обаче се присъединява към актьорския състав на "Шоуто на ужасите на Роки: Да направим отново изкривяването на времето" - телевизионен римейк на емблематичния филм, играейки разказвача и криминолог. За завръщането си, Къри каза пред PEOPLE по това време:

"Връщам се към проекта, който много ценя. Много е вълнуващо. Ще бъде много интересно, защото е много близък до мен."

Лавърн Кокс, която играе д-р Франк-Н-Фъртър в новата версия, добави, че Къри е "толкова невероятно подкрепящ и окуражаващ, и е толкова забавен."

През 2015 г. Къри получава наградата за цялостно творчество на партито за гледане на наградите "Тони" на Фонда за актьори и се събира отново там с друга звезда от "Ани": Айлийн Куин, която играе червенокосата героиня. Куин каза пред PEOPLE по това време:

"Беше много емоционално, защото това, което хората не осъзнават за него, е колко е мил в реалния живот. Когато се приближих до него, попитах: "Тим, помниш ли това лице?" А той каза: "Разбира се, че помня!" и имаше някаква крива усмивка", обясни Куин. "Той има този блясък в очите си, както винаги. Въпреки че не е съвсем същото като преди 30 години, защото е по-възрастен сега, имахме много приятен момент."