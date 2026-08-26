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Заплахи и побой в продължение на дни за 80 евро: Двама младежи са задържани

Задържаните са на 20 и 17 години от оряховското село Галово

26.08.2026 | 19:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама младежи на 20 и 17 години от оряховското село Галово са задържани за грабеж, извършен със заплахи и побой, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Сигналът е подаден от 38-годишен мъж от същото село.

По думите му в периода между 14 и 24 август двамата неколкократно го заплашвали и удряли, като му отнели общо 80 евро.

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Задържаните са на 20 и 17 години, като непълнолетният се води на отчет в Детска педагогическа стая.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Според данните на ОДМВР - Враца за 2025 г. малолетните и непълнолетните извършители представляват 13,05% от всички установени извършители на криминални престъпления в областта.

Детската престъпност е отбелязала лек ръст от 0,33% спрямо предходната година, пише БТА.

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