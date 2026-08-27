Черна статистика: Четирима са загинали при катастрофи за денонощието

Четирима са загинали, а 23-ма са ранени, при 17 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, в които няма загинали, нито ранени.

От началото на месеца при пътни катастрофи са загинали 31 души, а от началото на годината – 304.

В сравнение с реалните данни за загиналите (275) през същия период на 2025 г. се отчитат 29 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.