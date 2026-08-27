Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата за доставки е счупена

Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски пред БНТ.

"В момента плодовете и зеленчуците са най-евтини. Проблемът с цените не е от днес – поне от 10 години си говорим всяко лято за цените и в един прекрасен момент българските граждани трябва да разберат, че нашата система за доставки е счупена и тя е счупена много отдавна. С опозицията съм съгласен само с едно нещо – повишаването на цените не е от еврото. Цените не се увеличиха в евро, повишиха се в лева. Цените се повишиха през 2024 и 2025 г. Овладяването на цените не може да бъде моментно. Овладяването на цените и борбата с тях, както и правенето на храната качествена и достъпна, е процес, който тръгва от доставката, минава през регулирането и стига до крайния потребител", каза Абровски.

Министърът коментира необходимостта от коопериране на българските производители.

"Имате една търговска верига, която държи близо 71% от пазара. Ако си във веригата, си добре, ако не си – не си добре. Веригата е една, а производителите са много. Има една търговска верига, търговски халета в село Стряма – какво се случва? За да можем аз или вие, като отидем в магазина, да си купим каквото и да е, трябва да го има в този голям склад. За да можем производителите да бъдат добре и да имаме храна в магазините, трябва да премахнем тези складове, които имат търговските вериги, като позволим и дадем възможност на производителите да си правят регионални такива", каза Абровски.

За огнището на антракс в село Стефаново министърът обясни, че „животното е било заклано за лична консумация, не за да се продава. Не са яли от месото, от попадането на месото са се заразили. Останалите животни в момента са под карантина, пробите са в процес на излизане. Предвидени са ваксинационни мерки и дезинфекция. Вирусът е изключително устойчив и се движи и чрез допир. Огнището е овладяно и няма да се стигне до тези абсурди. Редовният кабинет си върши работата, а Агенцията по храните действа изключително адекватно", обясни Абровски.

"Ако е истина, че ветеринарите са видели едно животно леко омърлушено и са преценили, че по-добре да не би да стане нещо по-зле, да го заколят за собствена консумация. Ако това е така, това показва една ниска култура на земеделския производител по отношение на заболяването. И ще призова всички браншови организации и лидери в земеделието да бъдат малко по-строги към техните членове. Това е и тяхната работа – да ги информират, да провеждат кампании. Хубаво е да си влязат в ролята и да започнат да обясняват на своите членове какво се случва", каза още министър Абровски.