Какво послание занесе шефът на ЦРУ в Москва – за Украйна, НАТО или Иран?

Кремъл съобщи, че Джон Ратклиф се е срещнал с руски разузнавателни служители, но не и с Владимир Путин по време на изненадващото си посещение в Москва във вторник. Тайната около пътуването подхрани спекулациите, че директорът на ЦРУ е носил предупреждение от Вашингтон.

Изненадващото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва във вторник предизвика спекулации относно внезапния характер на пътуването и какво послание Вашингтон е счел за достатъчно важно, за да бъде предадено лично от шефа на американското разузнаване, пише Euronews.

Кремъл потвърди, че Ратклиф е провел разговори с руски разузнавателни служители по време на посещението си, продължило няколко часа, но заяви, че той не се е срещал с Владимир Путин.

"Не са били планирани срещи с Путин", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Според Кремъл Путин е бил информиран за резултатите от разговорите.

Нито Вашингтон, нито Москва са разкрили какво е било обсъждано, което оставя целта на необичайното посещение неясна.

Ратклиф пристигна в руската столица във вторник за първото си известно посещение в Русия, откакто стана директор на ЦРУ, като пътуването се състоя в особено напрегнат момент в рамките на тоталната война на Москва в Украйна и на фона на нарастващата загриженост относно възможна ескалация на руските действия срещу Европа.

Но моментът, в който се състоя посещението, предпазните мерки около пристигането на Ратклиф и позицията му в администрацията на Тръмп породиха спекулации, че директорът на ЦРУ е носил съобщение, значително по-чувствително от онези, които обикновено се предават по дипломатически канали.

САЩ са помолили Украйна да не нанася удари по Москва или Санкт Петербург, докато Ратклиф е в Русия, според информации, цитиращи лица, запознати с въпроса.

Киев, както се съобщава, е бил уведомен, че високопоставена американска делегация ще пътува до Русия, но първоначално не е бил информиран, че Ратклиф ще бъде част от нея.

Искането е значимо, като се има предвид разширяващата се кампания на Украйна за удари с дълъг обсег на територията на Русия, включително атаки срещу енергийна и военна инфраструктура, както и срещу обекти, финансиращи руската военна машина.

Предупреждение към Москва?

Една от възможностите е Ратклиф да е пътувал до Москва, за да предупреди за риска от по-нататъшна ескалация от страна на Русия.

Според информации американските разузнавателни служби са изразили опасения, че Москва може да се подготвя за по-нататъшна мобилизация не само за да продължи войната си срещу Украйна, но и за да се опита да изпита решимостта на НАТО чрез провокации срещу членовете на алианса.

Посещението се осъществява на фона на нарастваща загриженост относно руската активност на територията на НАТО, след поредица от предполагаеми саботажни операции и набези с дронове през последните месеци.

Тази теория прави поразителен паралел с последното известно посещение на директор на ЦРУ в Москва.

Уилям Бърнс посети руската столица през ноември 2021 г., когато руските сили се струпваха около Украйна, за да предупреди Кремъл срещу инвазия и да изложи последствията, които според Вашингтон щяха да последват.

Въпреки многократните уверения от Москва, че няма планове за нахлуване в Украйна, Русия започна мащабна инвазия три месеца по-късно.

Ратклиф също се счита за един от висшите служители в администрацията на Тръмп, които най-силно подкрепят продължаването на американската помощ за Украйна, включително разузнавателна информация, използвана за подкрепа на операциите на Киев на далечно разстояние.

Пристигането му следователно дойде в деликатен момент както за Москва, така и за Киев.

Украйна, НАТО или Иран?

Украйна не е единственото възможно обяснение. Посещението се провежда и на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Москва по повод Иран – най-близкият партньор на Русия в Близкия изток. Русия е обвинена, че предоставя на Техеран разузнавателна информация за военните ресурси на САЩ, докато Вашингтон засили икономическия натиск върху Иран в опит да сложи край на войната, която започна в края на февруари. Песков описа контактите между двете разузнавателни служби като положителни, но заяви, че е твърде рано да се прецени дали те биха могли да подобрят по-широките отношения между Вашингтон и Москва.

Посещението на Ратклиф беше достатъчно деликатно, за да остане необявено, и достатъчно важно, за да накара директора на ЦРУ лично да пътува до Москва, макар и само за няколко часа.