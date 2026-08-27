Огнище на антракс в Ловешко: Трима души са заразени, син на фермер опита да прегази тв екип

Огнище на антракс е потвърдено в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима души са заразени след контакт с месото на болно животно. Властите уверяват, че няма опасност за населението, а месото не е достигало до търговската мрежа, съобщи bTV.

Положителната проба за заболяването е потвърдена от референтна лаборатория. По думите на областния управител на Ловеч Пламен Христов първите симптоми при животното са се появили на 16 август.

Кравата е била заклана на поляна, където стадото е било на паша. Собственикът извикал свой познат, който му помогнал. Месото било прибрано във фризер, а кожата и вътрешностите на животното били изгорени на място.

По първоначални данни заразяването на хората е станало именно при контакт със заразеното месо и кръвта на животното, а не след консумацията му.

„Трима души са били в контакт с това месо – семейството, което е собственик на стадото, и човекът, който е участвал в клането“, обясни областният управител.

Властите са установили общо 21 контактни лица. Сред тях освен близки на семейството са и служители на Областната дирекция по безопасност на храните и полицаи, участвали в действията на място.

Предстои те да преминат медицински консултации и да им бъде назначено превантивно лечение. Към момента при останалите контактни лица няма симптоми.

„Хората в селото могат да бъдат спокойни, защото заразата не се предава от човек на човек“, посочи Пламен Христов.

Стопанството е поставено под възбрана и животните не могат да го напускат. Дезинфекцирани са и местата, на които стадото е било извеждано на паша.

Проверени са още четири стада в Стефаново – три с овце и едно с кози. Предстои ваксинация на животните в селото, като по думите на областния управител за стадото с кози такава не се налага.

Кравите в засегнатото стопанство са месодайни и от тях не се добива мляко за производство на млечни продукти.

Към момента няма данни за други животни със симптоми в стадото. Според областния управител инкубационният период при животните е между три и пет дни.

Последният регистриран случай на антракс в Ловешка област е от 2017 г. на територията на община Луковит. В село Стефаново досега не е установявано заболяването.

Властите продължават да следят ситуацията, като надеждите са предприетите мерки да предотвратят появата на нови случаи.

Ескалация на напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново.

NOVA пък съобщава за ескалация на напреженнието покрай случая. Синът на собственика на заразената кравеферма на два пъти се опиталда прегази екипа на телевизията, който снимал буферната зона, отцепена от здравните власти – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място е извикана полиция, която го е задържала.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.

„Бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но синът е малко по-буен като характер. Хората не смеят да се обръщат към тях”, каза бившият кметски наместник Иван Джуров.

Иначе семейството се грижело добре за кравите. „Над 200 животни с трима души да ги гледаш – трудно е”, каза Джуров.