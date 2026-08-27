Йотова не е изпращала поздравителния адрес до Зеленски на украински език

Президентството отхвърли спекулациите около поздравителния адрес на президента Илияна Йотова до украинския държавен глава по повод националния празник на Украйна, като подчерта, че документът е изпратен на български език в съответствие с установения дипломатически протокол, а преводът се извършва от българското посолство в съответната държава.

"В отговор на постъпили запитвания прессекретариатът на държавния глава информира, че поздравителният адрес от президента на Република България до украинския президент по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика", пишат от пресслужбата на президентството. "Съгласно установения дипломатически протокол неофициален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на Република България и се предоставя на съответния адресат."

От канцеларията на Йотова отбелязват, че президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол.

"Абсолютно недопустими са всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес, както и относно неговото значение. Утвърдена дипломатическа практика е изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници като израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност", твърдят от президентството.

По-рано се появи информация, че Володимир Зеленски е благодарил на президента Илияна Йотова по повод поздравителен адрес, изпратен до него на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.

Спекулациите бяха подхранени от снимка на документа, публикувана от Зеленски, на която се вижда, че използваният език е украински.

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент на официалната си страница в социалната платформа Екс.

Ukraine deeply values Bulgaria’s support and friendship. Thank you, @IlianaIotova, for standing with our people and for your heartfelt wishes on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence. Our two countries have much to gain from deepening our bilateral… pic.twitter.com/Cmo1JRjMWm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026