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Жълт код за интензивни валежи е обявен за седем области на страната

Предупреждението е в сила за областите Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

30.08.2026 | 07:49 ч. 0
Снимка: НИМХ

Снимка: НИМХ

Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес за седем области на страната. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за областите Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград. 

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Според прогнозата за времето на НИМХ времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. 

Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. 

Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 32°.

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Тагове:

жълт код 7 области валежи страната
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