Северна Корея смени министъра на отбраната

Севернокорейските медии съобщиха днес за промени в генералния щаб на севернокорейските въоръжени сили, както и за освобождаването от длъжност на министъра на отбраната Но Гуан-чхол, предаде Франс прес.

Но е бил отстранен от длъжност и от ръководството на управляващата Корейска трудова партия по време на заседание, председателствано в събота от севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Но ще стане първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси - специализиран департамент в Секретариата на Централния комитет на Корейската трудова партия.

Новият министър на отбраната ще бъде Ким Сон-ги, който досега беше директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.