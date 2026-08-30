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33-годишна жена пострада, след като АТВ я затисна край Смолян

Тя е в добро общо състояние

30.08.2026 | 07:19 ч. 1
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и я е затиснало на горски път в местността „Амзово“ край Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то.  
На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата. От полицията уточниха, че АТВ-то е било регистрирано.

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Пострадалата е транспортирана в болница за преглед. Първоначално тя се е оплаквала от болки в крака. По информация от Спешното приемно отделение в Смолян жената е в добро общо състояние. Няма видими сериозни травми, а само охлузвания. Тя движи свободно крака, в който има болки. На пострадалата се извършват изследвания и образна диагностика, за да бъде изключен рискът от други наранявания. 

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