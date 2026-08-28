Демерджиев отстрани директора на ОДМВР-Благоевград заради действията на полицаи в Струмяни

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев.

Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни.

“Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия”, заявява вътрешният министър. “Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, допълва той.

Преди това сменени бяха шефовете на областните дирекции на МВР във Видин, Кюстендил и Стара Загора и Бургас.

Преди дни в Бургас вътрешният министър заяви, че се надява кадрилите в системата да завършат, за да работят спокойно полицейските служители. Но някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и държавата, каза вътрешният министър. По думите му целта е на ръководни позиции да останат хора с професионален опит, качество и най-вече интегритет.