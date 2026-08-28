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Демерджиев отстрани директора на ОДМВР-Благоевград заради действията на полицаи в Струмяни

Министърът критикува и реакцията на служителите на място

28.08.2026 | 20:29 ч. Обновена: 28.08.2026 | 20:34 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев.

Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни.

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“Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място  превишава необходимите действия”, заявява вътрешният министър. “Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, допълва той.

Преди това сменени бяха шефовете на областните дирекции на МВР във Видин, Кюстендил и Стара Загора и Бургас.
Преди дни в Бургас вътрешният министър заяви, че се надява кадрилите в системата да завършат, за да работят спокойно полицейските служители. Но някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и държавата, каза вътрешният министър. По думите му целта е на ръководни позиции да останат хора с професионален опит, качество и най-вече интегритет.

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Тагове:

Демерджиев отстрани директора ОДМВР Благоевград Снрумяни
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