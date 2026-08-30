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Най-малко осем ранени при руски атаки с дронове срещу Киев

Дете е починало в болницата

30.08.2026 | 07:34 ч. 2
Снимка: Украинската државна служба за извънредни ситуации

Снимка: Украинската државна служба за извънредни ситуации

Най-малко осем души са ранените при руската атака с дронове днес срещу украинската столица, като трима от тях са настанени в болница. Загинало е двегодишно дете, съобщи в платформата Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от Укринформ и ДПА.

Украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че в Оболонски район на столицата са пострадали стъклата на заведение за хранене. Двегодишно дете е починало в болница от раните, получени при атаката.

По-късно кметът Кличко съобщи, че при втори удар е била поразена нежилищна сграда в Подолски район.

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В района на Холосиевски е възникнал пожар в административна сграда. Пожарът е потушен.

В Киев остава в сила въздушна тревога. Междувременно спасителните и възстановителните работи в Мила, западно от Киев, след опустошителната руска атака срещу склад за боеприпаси, разположен в жилищен район, продължават. По информация на министъра на вътрешните работи Иван Вихивски четирима души са в неизвестност.

По последните данни при нападението снощи са загинали най-малко 37 души, а около 40 са били ранени, посочва ДПА.

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Тагове:

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