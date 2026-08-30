Делян Добрев: ГЕРБ трябва да има своя кандидат за президент, Гюров е манекен без биография ВИДЕО

Делян Добрев призова ГЕРБ да издигнат своя кандидат за президент, защото Андрей Гюров няма необходимата биография и качества за този отговорен пост,

„На президентските избори ГЕРБ трябва да си имат кандидат, защото ако Андрей Гюров е обединяващият десен кандидат, аз се обзалагам, че никой няма да гласува за него. Той не е нашият тип, той е един манекен и инфлуенсър. Нашите членове и симпатизанти са работещи хора. Никой един от тях не се е бръснал в кабинета, докато се записва в Тик Ток. Нашите хора се бръснат вкъщи и отиват на работа“, подчерта Добрев.

Той е категоричен, че Гюров няма биографията да бъде президент, дори не е изградил кариера, за да бъде държавен глава. „Прогнозата ми е 200-250 хиляди гласа за Гюров. Нашата кандидатура ще стигне до балотаж. Всеки един от присъстващите на този форум и седящ на първия ред има по-добра биография от Гюров, а половината от вас са направили повече от него и не са се бръснали в кабинета“, добави Добрев.

Той назова и своите фаворите за предстоящите президентски избори, които трябва да се проведат в края на октомври. „Фаворитите ми са Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязко. Един от тези тримата трябва да поеме отговорност и ще направи по-добър резултат от Гюров“, каза Добрев и добави, че Евровизия не е извинение да не се явиш като кандидат за президент. „Това че имаш Евровизия, не означава че не можеш да участват в президентските избори, които са само два месеца“.

Добрев иронизира и действията на съпредседателя на „Да България“ Ивайло Мирчев. „Сега виждам, че Иво Мирчев по три пъти на ден се отрича от нас. Кой е той? Те са една партийка, която не може сама да влезе в парламента. Тези да ни дават оценка и да казват дали ни искат, или не е смешно“, добави той.

От общия брой на делегатите на Националното събрание– 713, са се регистрирали 427.

Владимир Темелков моли да бъде освободен от Изпълнителната комисия на ГЕРБ поради други служебни ангажименти.

Делян Добрев също моли да бъде освободен поради несъвместимост с други служебни ангажименти. Той поиска да говори от трибуната в залата, за да даде лично обяснение.

„Аз не напускам, не си тръгвам, не отивам някъде другаде. Аз оставам“, заяви Добрев и обясни, че съгласно българското законодателство ако си в управляващия орган на една партия, не можеш да се занимаваш с бизнес. По думите му, обаче, това го нарушават в другите партии.

„Това не означава, че аз съм се променил, че аз ви изоставям, че аз си тръгвам. Аз оставам“, каза още той.

След изказването беше предложено за гласуване решение на Националното събрание, свързано с промените в Изпълнителната комисия на партията.

Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани от делегатите на Националното събрание на партията на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков.