Рецептата Dnes: Немски чийзкейк

Това е традиционен немски чийзкейк, който има много вариации по отношение на количествата съставки, времето за печене и начина на охлаждане.

За основата:

200 г брашно

1 ч.л. бакпулвер

1 щипка сол

65 г захар

1 средно голямо яйце

75 г меко масло

настърганата кора на 1 лимон

За крема:

750 г прясно крема сирене (в оригиналната рецепта се използва Quark)

150 г захар + 1 с.л. захар

4 средно големи яйца

1 щипка Cream of Tartar, по желание за разбиването на белтъците

200 мл прясно мляко

65 г ванилов пудинг на прах

За поръсване:

пудра захар

Приготвяне:

Започнете с приготвянето на блата, основата на чийзкейка.

В купа сложете мекото масло и захарта и ги разбийте с миксер, докато се получи гладка кремообразна смес.

Добавете яйцето и разбийте кратко, докато се смеси всичко добре.

В отделна купа смесете брашното, бакпулвера и солта.

Добавете сухата смес към маслената.

От този момент преминете към разбъркване на ръка.

Първо със шпатула или дървена лъжица, а когато тестото започне да се събира, го дооформете с ръце.

Накрая добавете настърганата лимонова кора и оформете тестото на топка.

Увийте го в свежо фолио и го оставете да почине 30 минути в хладилника.

След като изтече времето, поставете тестото между два листа хартия за печене и го разточете с точилка.

Изрежете кръг с големината на дъното на форма с диаметър 24 см.

Поставете тестото във формата, предварително покрита с хартия за печене.

От останалото тесто оформете борд по цялата вътрешна страна на формата.

След това поставете формата обратно в хладилника, докато приготвяте крема.

В купа разбъркайте крема сиренето, за да стане гладко, и го оставете настрана.

Разделете жълтъците от белтъците.

Към белтъците добавете щипка Cream of Tartar, ако ще ползвате, и започнете да ги разбивате.

Постепенно добавете 1 с.л. захар, докато разбивате.

Разбийте белтъците на много твърд сняг и ги оставете настрана.

Към жълтъците добавете 150 г захар и разбийте с миксер.

След това добавете крема сиренето.

Разредете сместа с малко от млякото и разбъркайте със шпатула.

Добавете ваниловия пудинг на прах и разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна.

След това внимателно добавете разбитите белтъци.

Смесвайте с нежни движения отдолу нагоре, за да не спаднат белтъците.

Накрая добавете останалото мляко и отново разбъркайте внимателно.

Изсипете крема, той трябва да бъде доста течен и гладък, върху охладената основа.

Загладете повърхността.

Печете в предварително загрята фурна на 175°C, без вентилатор, за около 55 минути.

Ако повърхността започне да се зачервява прекалено много, покрийте я с лист алуминиево фолио.

След като сладкишът се изпече, изключете фурната.

Оставете вратата леко открехната.

Оставете чийзкейка да се охлажда около 4 часа във фурната.

Käsekuchen ще бъде много висок, но това е нормално.

Краищата му трябва да са стегнати, добре изпечени и леко златисти.

При охлаждането центърът ще спадне, а краищата ще останат по-високи.

След това сложете сладкиша в хладилника за поне още 4 часа.

Преди сервиране може да го поръсите с пудра захар.

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