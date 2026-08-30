Рецептата Dnes: Немски чийзкейк

Това е традиционен немски чийзкейк, който има много вариации по отношение на количествата съставки, времето за печене и начина на охлаждане.
За основата:
- 200 г брашно
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1 щипка сол
- 65 г захар
- 1 средно голямо яйце
- 75 г меко масло
- настърганата кора на 1 лимон
За крема:
- 750 г прясно крема сирене (в оригиналната рецепта се използва Quark)
- 150 г захар + 1 с.л. захар
- 4 средно големи яйца
- 1 щипка Cream of Tartar, по желание за разбиването на белтъците
- 200 мл прясно мляко
- 65 г ванилов пудинг на прах
За поръсване:
- пудра захар
Приготвяне:
- Започнете с приготвянето на блата, основата на чийзкейка.
- В купа сложете мекото масло и захарта и ги разбийте с миксер, докато се получи гладка кремообразна смес.
- Добавете яйцето и разбийте кратко, докато се смеси всичко добре.
- В отделна купа смесете брашното, бакпулвера и солта.
- Добавете сухата смес към маслената.
- От този момент преминете към разбъркване на ръка.
- Първо със шпатула или дървена лъжица, а когато тестото започне да се събира, го дооформете с ръце.
- Накрая добавете настърганата лимонова кора и оформете тестото на топка.
- Увийте го в свежо фолио и го оставете да почине 30 минути в хладилника.
- След като изтече времето, поставете тестото между два листа хартия за печене и го разточете с точилка.
- Изрежете кръг с големината на дъното на форма с диаметър 24 см.
- Поставете тестото във формата, предварително покрита с хартия за печене.
- От останалото тесто оформете борд по цялата вътрешна страна на формата.
- След това поставете формата обратно в хладилника, докато приготвяте крема.
- В купа разбъркайте крема сиренето, за да стане гладко, и го оставете настрана.
- Разделете жълтъците от белтъците.
- Към белтъците добавете щипка Cream of Tartar, ако ще ползвате, и започнете да ги разбивате.
- Постепенно добавете 1 с.л. захар, докато разбивате.
- Разбийте белтъците на много твърд сняг и ги оставете настрана.
- Към жълтъците добавете 150 г захар и разбийте с миксер.
- След това добавете крема сиренето.
- Разредете сместа с малко от млякото и разбъркайте със шпатула.
- Добавете ваниловия пудинг на прах и разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна.
- След това внимателно добавете разбитите белтъци.
- Смесвайте с нежни движения отдолу нагоре, за да не спаднат белтъците.
- Накрая добавете останалото мляко и отново разбъркайте внимателно.
- Изсипете крема, той трябва да бъде доста течен и гладък, върху охладената основа.
- Загладете повърхността.
- Печете в предварително загрята фурна на 175°C, без вентилатор, за около 55 минути.
- Ако повърхността започне да се зачервява прекалено много, покрийте я с лист алуминиево фолио.
- След като сладкишът се изпече, изключете фурната.
- Оставете вратата леко открехната.
- Оставете чийзкейка да се охлажда около 4 часа във фурната.
- Käsekuchen ще бъде много висок, но това е нормално.
- Краищата му трябва да са стегнати, добре изпечени и леко златисти.
- При охлаждането центърът ще спадне, а краищата ще останат по-високи.
- След това сложете сладкиша в хладилника за поне още 4 часа.
- Преди сервиране може да го поръсите с пудра захар.
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