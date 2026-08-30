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BGONAIR Live Днес | 29

Рецептата Dnes: Немски чийзкейк

Много вкусен

30.08.2026 | 12:35 ч. 4
Снимка: istock

Снимка: istock

Това е традиционен немски чийзкейк, който има много вариации по отношение на количествата съставки, времето за печене и начина на охлаждане. 

За основата:

  • 200 г брашно
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • 1 щипка сол
  • 65 г захар
  • 1 средно голямо яйце
  • 75 г меко масло
  • настърганата кора на 1 лимон

За крема:

  • 750 г прясно крема сирене (в оригиналната рецепта се използва Quark)
  • 150 г захар + 1 с.л. захар
  • 4 средно големи яйца
  • 1 щипка Cream of Tartar, по желание за разбиването на белтъците
  • 200 мл прясно мляко
  • 65 г ванилов пудинг на прах

За поръсване:

  • пудра захар

Приготвяне:

  • Започнете с приготвянето на блата, основата на чийзкейка.
  • В купа сложете мекото масло и захарта и ги разбийте с миксер, докато се получи гладка кремообразна смес.
  • Добавете яйцето и разбийте кратко, докато се смеси всичко добре.
  • В отделна купа смесете брашното, бакпулвера и солта.
  • Добавете сухата смес към маслената.
  • От този момент преминете към разбъркване на ръка.
  • Първо със шпатула или дървена лъжица, а когато тестото започне да се събира, го дооформете с ръце.
  • Накрая добавете настърганата лимонова кора и оформете тестото на топка.
  • Увийте го в свежо фолио и го оставете да почине 30 минути в хладилника.
  • След като изтече времето, поставете тестото между два листа хартия за печене и го разточете с точилка.
  • Изрежете кръг с големината на дъното на форма с диаметър 24 см.
  • Поставете тестото във формата, предварително покрита с хартия за печене.
  • От останалото тесто оформете борд по цялата вътрешна страна на формата.
  • След това поставете формата обратно в хладилника, докато приготвяте крема.
  • В купа разбъркайте крема сиренето, за да стане гладко, и го оставете настрана.
  • Разделете жълтъците от белтъците.
  • Към белтъците добавете щипка Cream of Tartar, ако ще ползвате, и започнете да ги разбивате.
  • Постепенно добавете 1 с.л. захар, докато разбивате.
  • Разбийте белтъците на много твърд сняг и ги оставете настрана.
  • Към жълтъците добавете 150 г захар и разбийте с миксер.
  • След това добавете крема сиренето.
  • Разредете сместа с малко от млякото и разбъркайте със шпатула.
  • Добавете ваниловия пудинг на прах и разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна.
  • След това внимателно добавете разбитите белтъци.
  • Смесвайте с нежни движения отдолу нагоре, за да не спаднат белтъците.
  • Накрая добавете останалото мляко и отново разбъркайте внимателно.
  • Изсипете крема, той трябва да бъде доста течен и гладък, върху охладената основа.
  • Загладете повърхността.
  • Печете в предварително загрята фурна на 175°C, без вентилатор, за около 55 минути.
  • Ако повърхността започне да се зачервява прекалено много, покрийте я с лист алуминиево фолио.
  • След като сладкишът се изпече, изключете фурната.
  • Оставете вратата леко открехната.
  • Оставете чийзкейка да се охлажда около 4 часа във фурната.
  • Käsekuchen ще бъде много висок, но това е нормално.
  • Краищата му трябва да са стегнати, добре изпечени и леко златисти.
  • При охлаждането центърът ще спадне, а краищата ще останат по-високи.
  • След това сложете сладкиша в хладилника за поне още 4 часа.
  • Преди сервиране може да го поръсите с пудра захар.

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

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