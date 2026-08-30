Тръмп натиска Великобритания за повече разходи за отбрана с коз – Фолклендските острови

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността да окаже допълнителен натиск върху Великобритания за увеличаване на разходите за отбрана, включително чрез преразглеждане на американската подкрепа за британския суверенитет над Фолклендските острови.

Това съобщи британският вестник „Телеграф“, позовавайки се на американски официален представител. Според публикацията възможността за промяна на позицията на Вашингтон спрямо Фолклендските острови е сред вариантите, обсъждани от високопоставени служители на Пентагона като средство за насърчаване на съюзниците от НАТО да изпълнят ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана.

Американски представител, цитиран от „Телеграф“, е заявил, че Великобритания вероятно ще получи „специално внимание“ при прегледа на ангажиментите на съюзниците към НАТО. Според него Лондон разполага с потенциал да бъде водещ партньор в областта на отбраната, но представеният през юни план за увеличаване на британските военни разходи не е достатъчна стъпка в тази посока.

В публикацията се посочва, че американската страна разглежда различни начини да стимулира Великобритания да увеличи значително инвестициите си в отбраната. Сред обсъжданите варианти е и евентуално преразглеждане на дългогодишната американска позиция относно суверенитета над Фолклендските острови. Същевременно няма данни Вашингтон да е взел решение да оттегли подкрепата си за британския суверенитет над архипелага. Става дума за възможност, която според „Телеграф“ се обсъжда в рамките на по-широк преглед на отношенията със съюзниците.

Информацията беше последвана от реакция на британското правителство. Лондон заяви, че позицията му по отношение на Фолклендските острови е „непоколебима“ и че островите са и ще останат британска отвъдморска територия. По-рано през април британското правителство също подчерта, че суверенитетът над островите принадлежи на Великобритания и че правото на жителите им на самоопределение е водещ принцип.

Дебатът за британските разходи за отбрана се вписва в по-широкия преглед на американската политика спрямо европейските съюзници. Пентагонът извършва шестмесечна оценка на американското военно присъствие в Европа, която включва анализ на разходите за отбрана на съюзниците, военните им способности, достъпа до бази и готовността им да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента.

Високопоставеният представител на Пентагона по политиката Елбридж Колби заяви пред посланиците на НАТО в Брюксел на 27 август, че Вашингтон очаква европейските съюзници да поемат по-голяма част от отговорността за конвенционалната отбрана на Европа. Великобритания е сред държавите, към които американската администрация има високи очаквания.

Въпросът за Фолклендските острови е особено чувствителен за Великобритания. Аржентина продължава да предявява претенции за суверенитет над архипелага, който е британска територия от XIX век. През 1982 г. Великобритания и Аржентина водят война за островите, завършила с британска военна победа.