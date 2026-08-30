Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за членство в ЕС

Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, съобщи днес националната компания за радио и телевизия (RUV), цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство.

Вотът "против" ще разочарова Брюксел, тъй като някои негови представители разглеждаха Исландия като страна с нисък риск, чието присъединяване би могло да помогне за преодоляване на скептицизма към разширяването на ЕС и същевременно да укрепи стратегически съюза в момент, когато сигурността в Арктика е все по-важна.

Точните и окончателни официални резултати не са съобщени, но според най-новите обявени междинни резултати - въз основа на преброени 188 500 гласа от 270 000 имащи право на глас в референдума - 52,5% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, а 47,5% го подкрепят. Няма информация за избирателната активност.

Правителството беше формулирало плана си за членство като „сега или никога“.

Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексиране на разположената наблизо Гренландия.

Лагерът "против" твърдеше, че евентуално членство в ЕС би застрашило суверенитета и риболовните води на острова.

Кампанията за референдума разпали дебатите за мястото на Исландия в света, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир пред репортери, след като гласува вчера в столицата.

Страната с малко под 400 000 души подаде заявление за присъединяване към ЕС след финансовата криза от 2009 г., която опустоши икономиката ѝ. Преговорите за членство бяха преустановени през 2013 г., когато на власт дойде евроскептично правителство. На фона на нарастващото международно напрежение, настоящото правителство на Исландия, ръководено от премиерката на социалдемократите Криструн Фростадотир, искаше да проучи исландците за задълбочаване на връзките им с ЕС. Малкият северноатлантически остров вече е тясно свързан с ЕС като член на Европейското икономическо пространство и Шенгенската зона за свободно движение – връзки, които ще останат непроменени, независимо от резултата от референдума. Технически резултатът от референдума е необвързващ, но правителството обеща да го уважава.

Политическите анализатори заявиха, че не очакват правителството да подаде оставка, ако спечели страната „Не“. Съставена от три партии с различни възгледи за членството в ЕС, тя може да излезе отслабена от отхвърлянето.