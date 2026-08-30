Първан Симеонов: Кметовете на Пеевски ще се ориентират към новата власт

На местните избори голяма част от кметовете на Делян Пеевски ще се ориентират към новата власт, а не към него. Това каза в предаването пред bTV политологът Първан Симеонов.

„Първите 100 дни от управлението минаха бързо, защото е лято. И после, защото се явяват почивка по средата между два избора - между изборите на пролет и изборите есен. Реално ще почнем да оценяваме управлението след президентските избори, след приемането на бюджета, под който за пръв път тези ще се подпишат“, посочи Симеонов.

Според него управляващите са се опитали в тези месеци да удължат изборното време, за да може с една обща инерция от пролетните избори да вземат и президентските.

„По всичко личи, че ни трябват нови инструменти. Бойко Борисов вече знаем, че разсъждава на глас, бяхме се научили на темпото му. Но сега ми се струва, че управляващите ще се опитват да са не толкова реактивни, колкото проактивни. Което означава, че мислят своето управление през дълга перспектива. Да видим дали ще се получи“, коментира Първанов.

„Демократичната общност щади Иван Демерджиев. Това е много любопитно. При всички положения, поне в усилията му по отношение на разплитането на казуса с Пеевски, ми се струва, че има попътен вятър там. Тези усилия го правят популярен министър“, коментира Симеонов.

„Пеевски е наясно, че на местните избори голяма част от кметовете му ще се ориентират към новата власт, а не към него. Не буквално, но централната власт им трябва за финансиране и за всичко останало, свързано с общините. Освен това всеки един местен кмет е най-ясно, че трябва да е добре с централната власт. Има едни обективни процеси, по силата на които Пеевски вече не е онзи връх, който беше“, посочи той.

По думите му, ако Ивайло Мирчев прогнозира протести на есен, вероятно може би ги и подготвя.„Оттук нататък всичко ще бъде четено в рамките на предизборната кампания за президентските избори. Въпросът е дали при бюджетната процедура няма пък да има някакви социални протести, не толкова политически“.

„В този бюджет, който предстои, вече ще трябва да има реформаторски усилия. Това обикновено означава рязане тук-там. Протести за приетия бюджет нямаше, защото главната критика към Бюджет 2026 е, че продължава да дава. Протести има, когато бюджетът започне да ти взема“.

Първан Симеонов коментира и случката в Струмяни със задържането на Гергана Петрова, отчитайки, че така и не е станало ясно дали е била арестувана или само отведена в управлението за установяване на самоличността ѝ.

„Не е ясно дали тази жена е журналист, дали е активист... Вижда се обаче, че по никакъв начин тя не е била възпрепятствана да снима премиера. Може да е търсела внимание, но не се прави така. Защото точно такива гафове могат да разбунят духовете“, обясни социологът и допълни, че при задържането на Петрова „мрежите на влияние на ГЕРБ и на ПП-ДБ са се синхронизирали“.

Относно президентските избори, Първан Симеонов посочи, че Борисов изпитва затруднение да намери кандидат, защото „едва ли някой в ГЕРБ иска да играе за второ или трето място“.

„ГЕРБ е в доста тежка ситуация в момента и Борисов говори някак застрахователно. Йотова е видим фаворит в тази кампания“, добави той.

По думите на Симеонов, ако Илияна Йотова спечели изборите за държавен глава, това неминуемо ще укрепи властта на „Прогресивна България“, което пък ще ѝ позволи да започне подготовка за местните избори догодина, които той определи като „големия тест“ за формацията на Румен Радев.