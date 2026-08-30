Помощта от 1100 евро е недостатъчна за жителите на Струмяни, засегнати от наводнението

Жители на село Струмяни отчитат огромни щети по домовете си след наводнението. Някои от тях споделят, че държавната помощ, която ще получат в началото на септември, няма да покрие разходите им за справяне с последиците.

Една от наводнените къщи в село Струмяни е тази на Неда. За щастие, в деня на бедствието жената не е била в дома си.

"Реката течеше в моя дом, не в руслото на реката", каза Неда. "Къщата ми беше покрита с кал и остатъци до два метра. Тук, на верандата ми, имаше 60 см тиня, а в къщата ми имаше около 3 см тиня и вода", допълни тя пред Bulgaria ON AIR.

Жената посочва като основен проблем липсата на шахти и канализация в селото.

"Горната улица е без шахти, нямаме канализация и това спомага всичко да идва при мен, а не в реката. Лошото е, че няма канализация и шахти", коментира Неда.

По думите ѝ обезщетението от държавата ще бъде крайно недостатъчно на фона на размера на щетите. "За какво най-напред? Само вратата ми сигурно струва 1000, грубо казано", възмути се тя.

"Да се надяваме, че няма да са само тези 1100 евро, защото не знаем какво да направим с тях. Вижте поразията, която е тук наоколо", допълни Неда.

Междувременно Община Струмяни отправи призив още доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението.