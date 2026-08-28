Община Струмяни призова за спокойствие след наводнението: Предстои дълго възстановяване

Призив за съдействие и спокойствие по време на възстановителните дейности отправиха от Община Струмяни към жителите на общинския център и околните населени места.

От Общината посочват, че предстои дълго почистване и възстановяване на всички имоти, терени и площи, засегнати от наводнението на 24 август. Оттам отправят апел към жителите на общината за съдействие на екипите, разбиране и спокойствие сред населението и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят всяване на напрежение и смут сред гражданите.

В съобщението, публикувано на официалната фейсбук страница на общинската администрация, е посочено още, че ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби и институции, координация на длъжностни лица и доброволци.

„Всички органи и институции действат съвместно и адекватно за по-бързото преодоляване на кризата след огромното наводнение“, пише още в публикуваното съобщение.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци е обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд в късната вечер на 24 август, вследствие на които е придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение е обявено до 01:00 часа на 31 август.

И днес продължиха дейностите по отстраняване на калните наноси и постепенното разчистване на щетите причинени от бурята. С последиците от бедствието се запозна на място министър-председателят Румен Радев. В Струмяни бяха още министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, народни представители и представители на различни институции.