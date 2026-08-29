След наводнението в Струмяни: Търсят доброволци, вода и оборудване

Община Струмяни отправя призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове, съобщиха от Общинската администрация. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.

От Общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода в разфасовки от 0,5 литра за доброволците и екипите, работещи на терен. Водата може да бъде доставена в сградата на Общинската администрация. От институцията поясниха, че за възстановителните дейности е необходимо доброволците да бъдат снабдени с ботуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград съобщиха за извършена на 29 август проверка в засегнатите от наводнението населени места – селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката.

Водоподаването по водопроводната мрежа, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, е възстановено и в четирите населени места, но водата все още не е годна за питейно-битови цели. За населението е осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска с питейна вода.

Според РЗИ резултатите от пробите, взети на 26 август от трите водоноски в община Струмяни и от водата в пункта за пълнене на цистерните в Благоевград, съответстват на изискванията на за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От инспекцията уточняват, че водата от водопроводната мрежа в Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката ще може да се използва за питейно-битови цели след получаване на два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания.