Лавров: Действията на НАТО в Арктика са пряка заплаха за Русия

Русия смята действията на НАТО в Арктика за пряка заплаха за сигурността си, написа руският външен министър Сергей Лавров в публикувана днес статия, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

През февруари НАТО започна мисия, наречена "Арктически страж", за да засили присъствието си в далечния север, което подчертава засиленото внимание, което алианса отделя на Арктика на фона на напрежението с Русия и натиска на американския президент Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия.

Русия, която разполага с военноморски флот, включващ подводници с ядрени оръжия в Арктика, смята региона за своя сфера на интереси, където също така развива морски маршрут за връзка с азиатските страни.

Москва вече отправи критики срещу мисията "Арктически страж", а в статията на Лавров, който от дълги години е външен министър на президента Владимир Путин, се казва, че Русия смята военните учения на НАТО в региона за "агресивни".

"Такава военна дейност в Далечния север представлява пряка заплаха за сигурността на Русия. Рисковете от инциденти, които биха могли да предизвикат въоръжена конфронтация с потенциално катастрофални последствия, се увеличават", пише Лавров в статията, публикувана от руското външно министерство.

Русия разполага с най-голямото военно присъствие и с най-значителната военна инфраструктура в Арктика, а през последните години Китай започна да засилва своята активност в този богат на полезни изкопаеми район, предимно в партньорство с Москва, отбелязва Ройтерс.

Съседната на Русия Норвегия този месец разшири неотдавна създадена военна бригада със щаб в Арктика – най-новата стъпка на страна от НАТО за засилване на военното присъствие на алианса на фона на войната в Украйна, която Русия започна през 2022 година.

Москва отхвърля твърденията, че представлява заплаха за НАТО./БТА