Борисов: Големите цели изискват смелост, отговорност и единство

Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 141 години от Съединението на страницата си във Фейсбук.

Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас, написа Борисов.

Кулминацията на тържествата за годишнината от Съединението е в Пловдив. Отбелязването на празника започва в 10:00 часа в катедралния храм „Света Богородица“ с тържествен молебен, отслужен от Пловдивския митрополит Николай. Тържествената заря проверка ще започне в 20:30 часа на площад „Съединение". В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали и във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места.