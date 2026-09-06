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Национал пристигна в София за подпис с Левски

Ще бъде представен в понеделник, ако мине прегледите

06.09.2026 | 09:24 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Защитникът на националния ни отбор Петко Христов е пристигнал в София, за да премине прегледи в Левски, пише „Citta della Spezia“.

Ако всичко мине добре, 27-годишният бранител в понеделник трябва да бъде представен като футболист на „сините“, допълва италианското издание.

В информацията се казва, че трансферът е за наем до края на сезона, като италианският Специя, който държи правата на Христов, ще плаща част от заплатата му.

Преди дни Петко Христов първоначално отказа трансфер на „Герена“, тъй като изчакваше за варианти за Полша, Гърция и Русия. Сега обаче е склонил да премине медицински прегледи и да се завърне в родния си клуб.

Бранителят и неговият брат-близнак Андреа започват с футбола в Левски, а след това преминават в Славия. Впоследствие кариерата на Петко Христов преминава в редица италиански клубове. Първоначално правата му се държат от Фиорентина, откъдето е преотстъпван на Тернана, Бишелие и Про Верчели. От 2021 г. е собственост на Специя. През 2023 г. беше под наем във Венеция.

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