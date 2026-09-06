Военнопрестъпник или герой: Ратко Младич разединява Сърбия и след смъртта си

Дали осъденият за военни престъпления генерал Ратко Младич наистина ще бъде погребан с държавни почести в Сърбия? Този въпрос показва колко разединена е страната в оценките си за миналото. Какво мислят сърбите?

Тялото на бившия командир на босненско-сръбската армия Ратко Младич, който почина миналата седмица в Хага, където излежаваше доживотна присъда, вече е пренесено в Сърбия. На летището в Белград ковчегът, обвит в сръбското знаме, беше посрещнат от представители на сръбската армия, след което тленните му останки бяха транспортирани до Военномедицинската академия за аутопсия.

Погребение с военни почести?

Медиите в Белград съобщиха, че Младич ще бъде погребан в Белград в понеделник. Министърът на правосъдието Ненад Вуич беше обявил по-рано, че починалият ще бъде погребан с всички държавни почести.

Сръбският президент Александър Вучич обаче заяви, че окончателното решение за организацията ще бъде взето от семейството на починалия. Силите за сигурност очакват за погребението да се стекат десетки хиляди.

През 2017 г. Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военните престъпления в бивша Югославия, защото беше признат за виновен по обвинение за геноцида в Сребреница с над 8 000 жертви, за обсадата на Сараево, продължила години наред по време на Босненската война от 1992–1995 г., както и за други военни престъпления, включително създаването на лагери за задържане на несръбски цивилни лица и военнопленници.

Възхваляван и прославян като герой

За Ясмина Лазович, която ръководи Центъра по хуманитарно право в Белград, не е изненада това, което се случва сега. Тя посочва дългогодишното възхваляване на Ратко Младич в Сърбия и неговото наследство: „Почти няма град в Сърбия, в който да няма графити по стените в прослава на Ратко Младич. Наративът, че той е бил несправедливо осъден, съществува от години“, казва тя пред "Дойче Веле". „Сега се появи и наративът, че той е бил убит, макар да е факт, че е починал на 85-годишна възраст след няколко прекарани инсулта.“

Според Лазович тези наративи имат връзка с пропагандата на сръбското държавно ръководство, което представя Сърбия като страна, която е водила само отбранителни войни. Нито в медиите, нито в образователната система и държавните институции не остава достатъчно място за дискусия относно последствията и жертвите от тези войни, а те са стотици хиляди в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово. "Преди всичко това бяха престъпления, извършени срещу цивилни граждани, престъпления, които оставиха страните от региона - особено Босна и Херцеговина - с напълно променена етническа структура", посочва тя.

Лазович припомня още, че към жертвите спадат и много хора, преживели изнасилвания и изтезания, както и насилствено разселените. „Списъкът е дълъг, а знанията ни са ограничени“, добавя тя.

Генерал без звание

Съобщението, че Младич може да бъде погребан с най-високите държавни почести, предизвика бурни реакции от страна на международната общност.

„Прославянето на военни престъпници противоречи на европейските ценности. Няма място за това нито в държавите членки на ЕС, нито в страните кандидатки. Надявам се правителството в Белград да е наясно с това“, заяви европейската комисарка по разширяването Марта Кос. Сръбският президент Александър Вучич отговори с обвинение към Запада и Хагския трибунал - според него обвиненията за престъпления били единствено срещу сърбите и не въздавали справедливост на сръбските жертви.

Ясмина Лазович смята, че Вучич отново ще възприеме прагматичен подход и окончателното решение за погребението ще зависи от това кое ще му донесе по-голяма политическа полза. Но освен политически, въпросът има и правна страна, посочва правозащитничката. „Това, което се пренебрегва, е фактът, че генерал Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор. Според Закона за сръбските въоръжени сили всеки, осъден на повече от една година затвор за престъпление, губи званието си, а следователно и всички привилегии, свързани с това звание“, казва Лазович.

На този монумент са изписани имената на 1601 деца, убити по време на обсадата.На този монумент са изписани имената на 1601 деца, убити по време на обсадата.

„Ако Ратко Младич бъде погребан с най-високите държавни почести в съответствие с ранга, който е заемал по време на въоръжените конфликти в бивша Югославия, това би било пряко нарушение на законодателството на тази страна", подчертава тя.

Какво мислят сърбите?

ДВ се поинтересува как се отнасят към Ратко Младич сърбите в мултиетническата автономна провинция Войводина. От отговорите на случайни минувачи става ясно, че мненията се разминават сериозно – от несправедливо осъден, до съучастник в геноцид. Мъж от град Рума каза пред ДВ следното:

„А какво трябваше да направи – да им позволи да избият всички сърби? Благодаря ти Младич, за всичко!“. Студент от Нови Сад твърди, че за него въпросът е бил решен, когато е била произнесена присъдата за геноцид, която той смята за справедлива.

Но повечето хора просто отклоняват въпроса. „Имам си достатъчно свои проблеми“, каза Светлана от Зренянин. А Горан от Нови Сад се възмущава: „От години ни правят на глупаци. И сега нищо не е по-различно".

Ясмина Лазович казва, че повечето сърби са апатични. За нея това е по-големият проблем от факта, че проправителствените медии представят Сърбия като страна, която иска да се сбогува с Младич като с генерал. Сблъсъкът с наследството на Младич и с миналото е от съществено значение, ако сръбското общество иска да върви напред, посочва още ръководителката на Центъра за хуманитарно право в Белград.