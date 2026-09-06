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Левски продължава да уволнява треньори, Алвеша се разделя с ЦСКА 1948

Отборът ще бъде воден от Огнян Младенов

06.09.2026 | 11:42 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Победите на Левски доведоха до нова треньорска смяна. След победата на "сините" срещу Спартак Варна с 6:0 "падна главата" на Ясен Петров, а след снощната победа над ЦСКА 1948 същата съдба сполетя и Александър Александров - Алвеша, съобшава Sportal. 

Алвеша е бил уведомен за решението на ръководството да се раздели с него малко след снощното поражение с 0:1 на "Герена", което остави "червените" на четвърто място и на цели осем точки зад "сините", които са лидер в класирането.

За евентуална смяна на Александров при загуба от Левски се говореше още преди срещата и сега тя е факт. Мястото му ще бъде заето от досегашния помощник-треньор Огнян Младенов.

Новият наставник е завършил в Канада и знае перфектен английски и френски език. Като треньор е водил Оборище (Панагюрище).

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Тагове:

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