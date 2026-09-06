Пет хижи вече са с нови вело зони

Към десетките резултати от кампанията се добавят и пет хижи, оборудвани със специализирани велозони, и общо над 1000 километра идеи за колоездене

По-малко от месец остава до края на гласуването в кампанията "Хижа на годината" 2026. До края на септември любителите на планината могат да подкрепят своите фаворити сред номинираните туристически обекти на Huts.360mag.bg.

Паралелно с конкурсната част посетителите могат да гласуват и в програмите за подкрепа на хижи. Чрез гласуването в тях ще бъдат определени обекти, които имат нужда от подобрения в различни направления.

Една от ключовите инициативи в рамките на кампанията вече показва конкретни резултати. Проектът „Вело хижи“ е завършен и посреща любителите на планината и колоезденето.

Инициативата е реализирана в пет български хижи, които вече са специализирани отправни точки за велотуризъм: хижа „Беласица“ в Беласица, хижа „Фенера“ в Средна гора, хижа „Руй“ в Руй планина, хижа „Карандила“ в Стара планина, хижа „Мазалат“ в Стара планина.

Всяка от велозоните разполага с паркинг за 8–10 планински велосипеда, ремонтна стойка с комплект от 26 инструмента, помпа с манометър, контакти за зареждане на електрически велосипеди, соларно осветление и информационно табло с идеи за маршрути.

За районите около петте хижи са създадени и интерактивни карти с препоръчани трасета с обща дължина над 1000 километра. Маршрутите са разработени като мрежа от отсечки, което позволява да бъдат комбинирани според желанията на всеки по дължина, различна степен на трудност – от по-достъпни предложения за семейства и начинаещи до панорамни черни пътища и предизвикателни планински преходи.

Следващият по-голям фокус: повече деца и семейства в планината

През 2026 г. кампанията продължава работата си за развитието на планинския туризъм с инициативата „Хижите на децата“. Тя насърчава създаването на повече удобства и занимания за най-малките гости на хижите, така че планината да бъде по-достъпно и интересно място за детски лагери и семейни преживявания. Осем хижи са номинирани в категорията, като за всяка от тях е създадено видео представяне на условията за посрещане на деца, което може да намерите в каналите на кампанията "Хижа на годината" в Instagram и Facebook .

Любителите на планината с отношение към детските преживявания сред природата могат да подкрепят номинираните обекти в категорията „Хижите на децата“, както и своите фаворити във всички останали категории на „Хижа на годината“ 2026.

По този начин всеки подаден глас може да допринесе не само за избора на тазгодишните победители, но и за реалната промяна на местата, които посрещат туристите в българските планини.