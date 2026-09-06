Три битки, три нокаута, една титла: Юри Фернандеш триумфира на SENSHI 33 Grand Prix

Юри Фернандеш е шампионът на SENSHI Grand Prix в полутежка категория (-95 кг/. Португалският боец премина по впечатляващ начин през трима съперници, като приключи всеки от двубоите си на ринга с нокаут и заслужено вдигна шампионския пояс в категория до 95 кг. Силното му представяне донесе и индивидуалната награда „Нокаут на вечерта“. На второ място в турнира завърши италианецът Рамон Куирини, а бронзовото отличие спечели Шариф Бен Мабрук от Тунис.

SENSHI 33 Grand Prix предложи и непредвиден допълнителен сблъсък между победителите от двете резервни срещи. Пабло Молина и Дерек Бинендайк влязоха в битка, която трябваше да определи кой ще получи възможност да се бие за третото място. По този начин Молина замести Юри Фаркас, получил тежък нокаут от Фернандеш на полуфинала.

С истински боен спектакъл в к.к. Св. Св. Константин и Елена във Варна SENSHI 33 вдигна адреналина на плажната арена с изключителна доза екшън и седем нокаута. В супер битките на бойната галавечер победи записаха Симеон Наковски и Жулиен Риков, а феновете от целия свят за първи път проследиха двубоите на живо в глобалната спортна платформа DAZN.

Резултати от SENSHI 33 Grand Prix:

Основната схема в Grand Prix до 95 кг:

Юри Фаркас (Румъния) победи Едуард Алексанян (България) с технически нокаут.

Юри Фернандеш (Португалия) победи Александър Бурдужа (Молдова) с нокаут.

Шариф Бен Мабрук (Тунис) победи Емин Йозер (Турция).

Рамон Куирини (Италия) победи Али Насир (Германия) с технически нокаут.

Резервни битки в турнира:

Пабло Молина (Аржентина) победи Майк Кена (ДР Конго) с технически нокаут.

Дерек Бинендайк (Нигерия) победи Агон Белача (Германия).

Супер битка до 70 кг:

Янис Еминов (Гърция) победи Огнян Мирчев (България).

Полуфинали на Grand Prix до 95 кг:

Юри Фернандеш (Португалия) победи Юри Фаркас (Румъния) с нокаут.

Рамон Куирини (Италия) победи Шариф Бен Мабрук (Тунис).

Супер битка до 70 кг:

Симеон Наковски (България) победи Педро Гранхо (Испания).

Допълнителна битка между резервите:

Пабло Молина (Аржентина) победи Дерек Бинендайк (Нигерия) с технически нокаут.

Супер битка до 75 кг:

Жулиен Риков (България) победи Данут Михаил (Испания).

Битка за третото място в Grand Prix до 95 кг:

Шариф Бен Мабрук (Тунис) победи Пабло Молина (Аржентина).

Финал на Grand Prix до 95 кг:

Юри Фернандеш (Португалия) победи Рамон Куирини (Италия) с нокаут.

Специалните награди на SENSHI 33 и индивидуални отличия за представянето си на арената взеха трима бойци.

- Приз за „Най-добра техника“ взе Дерек Бинендайк.

- Отличие за „Боен дух“ получи Шариф Бен Мабрук.

- Наградата „Нокаут на вечерта“ отиде при Юри Фернандеш.

С общо седем нокаута, драматична допълнителна битка между резервите и зрелищни победи SENSHI 33 се превърна в една от най-динамичните и силни галавечери на международната бойна организация. Видео на битките може да видите отново в платформата DAZN, които излъчваха събитието за целия свят.

Следващото голямо бойно събитие вече е на хоризонта. SENSHI 34 Grand Prix в категория 95+ кг ще се проведе на 5 декември във Варна, когато международната организация отново ще събере на ринга водещи бойци от света от най-тежката категория, готови за оспорвани двубои, силни емоции и нокаути.

SENSHI 33 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър“, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 33 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, DAZN, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, DIEMA, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinKarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.