Три битки, три нокаута, една титла: Юри Фернандеш триумфира на SENSHI 33 Grand Prix

Юри Фернандеш е шампионът на SENSHI Grand Prix в полутежка категория (-95 кг/. Португалският боец премина по впечатляващ начин през трима съперници, като приключи всеки от двубоите си на ринга с нокаут и заслужено вдигна шампионския пояс в категория до 95 кг. Силното му представяне донесе и индивидуалната награда „Нокаут на вечерта“. На второ място в турнира завърши италианецът Рамон Куирини, а бронзовото отличие спечели Шариф Бен Мабрук от Тунис.
SENSHI 33 Grand Prix предложи и непредвиден допълнителен сблъсък между победителите от двете резервни срещи. Пабло Молина и Дерек Бинендайк влязоха в битка, която трябваше да определи кой ще получи възможност да се бие за третото място. По този начин Молина замести Юри Фаркас, получил тежък нокаут от Фернандеш на полуфинала.
С истински боен спектакъл в к.к. Св. Св. Константин и Елена във Варна SENSHI 33 вдигна адреналина на плажната арена с изключителна доза екшън и седем нокаута. В супер битките на бойната галавечер победи записаха Симеон Наковски и Жулиен Риков, а феновете от целия свят за първи път проследиха двубоите на живо в глобалната спортна платформа DAZN.
Резултати от SENSHI 33 Grand Prix:
Основната схема в Grand Prix до 95 кг:
- Юри Фаркас (Румъния) победи Едуард Алексанян (България) с технически нокаут.
- Юри Фернандеш (Португалия) победи Александър Бурдужа (Молдова) с нокаут.
- Шариф Бен Мабрук (Тунис) победи Емин Йозер (Турция).
- Рамон Куирини (Италия) победи Али Насир (Германия) с технически нокаут.
- Резервни битки в турнира:
- Пабло Молина (Аржентина) победи Майк Кена (ДР Конго) с технически нокаут.
- Дерек Бинендайк (Нигерия) победи Агон Белача (Германия).
- Супер битка до 70 кг:
- Янис Еминов (Гърция) победи Огнян Мирчев (България).
- Полуфинали на Grand Prix до 95 кг:
- Юри Фернандеш (Португалия) победи Юри Фаркас (Румъния) с нокаут.
- Рамон Куирини (Италия) победи Шариф Бен Мабрук (Тунис).
- Супер битка до 70 кг:
- Симеон Наковски (България) победи Педро Гранхо (Испания).
- Допълнителна битка между резервите:
- Пабло Молина (Аржентина) победи Дерек Бинендайк (Нигерия) с технически нокаут.
- Супер битка до 75 кг:
- Жулиен Риков (България) победи Данут Михаил (Испания).
- Битка за третото място в Grand Prix до 95 кг:
- Шариф Бен Мабрук (Тунис) победи Пабло Молина (Аржентина).
- Финал на Grand Prix до 95 кг:
- Юри Фернандеш (Португалия) победи Рамон Куирини (Италия) с нокаут.
Специалните награди на SENSHI 33 и индивидуални отличия за представянето си на арената взеха трима бойци.
- Приз за „Най-добра техника“ взе Дерек Бинендайк.
- Отличие за „Боен дух“ получи Шариф Бен Мабрук.
- Наградата „Нокаут на вечерта“ отиде при Юри Фернандеш.
С общо седем нокаута, драматична допълнителна битка между резервите и зрелищни победи SENSHI 33 се превърна в една от най-динамичните и силни галавечери на международната бойна организация. Видео на битките може да видите отново в платформата DAZN, които излъчваха събитието за целия свят.
Следващото голямо бойно събитие вече е на хоризонта. SENSHI 34 Grand Prix в категория 95+ кг ще се проведе на 5 декември във Варна, когато международната организация отново ще събере на ринга водещи бойци от света от най-тежката категория, готови за оспорвани двубои, силни емоции и нокаути.
SENSHI 33 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър“, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. св. Константин и Елена Холдинг“.
Медийни партньори на SENSHI 33 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, DAZN, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, DIEMA, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinKarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.