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Пратениците на Белия дом Уиткоф и Кушнер пристигнаха в Киев

Те са минали границата с влак

06.09.2026 | 14:00 ч. 16
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха днес в Киев на първото си официално посещение в Украйна като част от подновените усилия за прекратяване на руската инвазия в страната, предаде Асошиейтед прес. Те са пристигнали в Киев  с влак, не се съобщава колко дълго ще останат в украинската столица.

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера двамата бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа. 

Киев до момента отхвърля исканията на Русия украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол.  

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Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”.

“Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.  

Усилията на Вашингтон за прекратяване на боевете загубиха инерция, тъй като вниманието на САЩ през последните шест месеца беше съсредоточено върху войната в Иран, отбелязва АП.  

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