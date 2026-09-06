Пратениците на Белия дом Уиткоф и Кушнер пристигнаха в Киев

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха днес в Киев на първото си официално посещение в Украйна като част от подновените усилия за прекратяване на руската инвазия в страната, предаде Асошиейтед прес. Те са пристигнали в Киев с влак, не се съобщава колко дълго ще останат в украинската столица.

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера двамата бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.

Киев до момента отхвърля исканията на Русия украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол.

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”.

“Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.

Усилията на Вашингтон за прекратяване на боевете загубиха инерция, тъй като вниманието на САЩ през последните шест месеца беше съсредоточено върху войната в Иран, отбелязва АП.